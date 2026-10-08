El Poder Judicial (PJ) informó que ha puesto en marcha la segunda fase del proyecto de conversión de órganos jurisdiccionales en juzgados de ejecución laboral.

Esta iniciativa, aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante la Resolución Administrativa N.° 0302-2026-CE-PJ, entró en vigencia el 1 de octubre en los distritos judiciales de Cajamarca, Ica, La Libertad, Lima Este, Sullana (Pariñas y Sullana), Tacna y Ucayali.

La medida tiene como finalidad atender de forma célere los expedientes con sentencia firme (cosa juzgada), garantizando de esta manera el cumplimiento oportuno de los derechos laborales.

Objetivos en materia laboral

Así, la implementación de estos juzgados busca resolver uno de los principales problemas de la justicia laboral: la demora en el cobro de beneficios sociales, indemnizaciones o la restitución de derechos tras ganar un juicio.

Al separar los expedientes en trámite de aquellos que ya cuentan con sentencia definitiva, las y los jueces especializados podrán impulsar de forma directa y célere trámites requeridos hasta el archivo definitivo del proceso en plazos razonables.

Asimismo, este rediseño organizacional equilibra la carga procesal de los juzgados de origen y garantiza una tutela jurisdiccional efectiva y oportuna en favor del litigante.

Segunda fase en curso

La continuidad del proyecto en esta segunda fase toma como referencia los resultados obtenidos durante la primera etapa, iniciada en 2025, en el que fueron convertidos 11 juzgados laborales en órganos especializados en ejecución.

Esta experiencia permitió destrabar la carga procesal acumulada y generar información relevante para identificar oportunidades de mejora y agilizar los trámites en pro del cumplimiento de las decisiones judiciales.

A través de la propuesta del Programa Presupuestal 0099: “Celeridad en los Procesos Judiciales Laborales”, el PJ busca reafirmar su compromiso de administrar una justicia transparente, predecible y oportuna, consolidando los objetivos de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley N.° 29497) en todo el país.