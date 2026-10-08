La continuidad del proyecto en esta segunda fase toma como referencia los resultados obtenidos durante la primera etapa, iniciada en 2025, en el que fueron convertidos 11 juzgados laborales en órganos especializados en ejecución. Foto: Poder Judicial.
La continuidad del proyecto en esta segunda fase toma como referencia los resultados obtenidos durante la primera etapa, iniciada en 2025, en el que fueron convertidos 11 juzgados laborales en órganos especializados en ejecución. Foto: Poder Judicial.
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Redacción Gestión
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El Poder Judicial (PJ) informó que ha puesto en marcha la segunda fase del proyecto de conversión de órganos jurisdiccionales en juzgados de ejecución laboral.

La medida tiene como finalidad atender de forma célere los expedientes con sentencia firme (cosa juzgada), garantizando de esta manera el cumplimiento oportuno de los derechos laborales.

Objetivos en materia laboral

Así, la implementación de estos juzgados busca resolver uno de los principales problemas de la justicia laboral: la demora en el cobro de beneficios sociales, indemnizaciones o la restitución de derechos tras ganar un juicio.

Asimismo, este rediseño organizacional equilibra la carga procesal de los juzgados de origen y garantiza una tutela jurisdiccional efectiva y oportuna en favor del litigante.

Segunda fase en curso

La continuidad del proyecto en esta segunda fase toma como referencia los resultados obtenidos durante la primera etapa, iniciada en 2025, en el que fueron convertidos 11 juzgados laborales en órganos especializados en ejecución.

A través de la propuesta del Programa Presupuestal 0099: “Celeridad en los Procesos Judiciales Laborales”, el PJ busca reafirmar su compromiso de administrar una justicia transparente, predecible y oportuna, consolidando los objetivos de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley N.° 29497) en todo el país.

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