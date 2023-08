El segmento inmobiliario registró un decrecimiento durante el año pasado, tendencia que se mantuvo hasta este año, pues en el primer trimestre registró una caída de 12%.

Javier Bereche Álvarez, presidente Cámara de Comercio y Producción de Piura, comentó que el escenario para el sector construcción es complicado. En un inicio fue por el COVID y luego vino una incertidumbre política muy severa que impactó a las inversiones nacionales y extranjeras en la región.

Desde entonces, ha habido una serie de eventos que han perjudicado la reactivación de este segmento. No obstante, hay factores que han hecho que el panorama se agrave.

“ Lo que más ha afectado es que la inversión privada y pública no ha regresado a la región con la potencia que se tenía en un periodo pre pandemia. Las viviendas sociales a través de Techo Propio y MiVivienda son clave. No hemos tenido proyectos multifamiliares importantes que puedan hacer que se reactive el sector ”, detalló a Gestión.

Sumado a ello, existe un exceso de barreras burocráticas en cuanto a saneamiento de terrenos y reordenamiento territorial que -de alguna manera- ahuyenta a los inversionistas.

“ Es muy complicado el tema de licencias, reordenamiento territorial, saneamiento de terrenos y servicio básico de agua y desagüe. Todo esto hace que sea muy complicado para un inversionista poder sacar adelante un proyecto importante ”, acotó.

Piura es la segunda región más poblada después de Lima, por lo que existe una demanda importante de viviendas sociales. (Foto: GEC)

Importancia de Piura para el sector

El ejecutivo manifestó que son alrededor de 35 empresas inmobiliarias enfocadas en proyectos de vivienda social, las cuales mueven la región.

“Piura es sumamente atractivo para Techo Propio y MiVivienda , es tal vez la demanda contenida más grande del Perú después de Lima, porque tenemos mucho empleo formal, alrededor de 85,000 familias de la agricultura y la mayoría tiene que trasladarse grandes distancias hasta sus trabajos” , indicó a Gestión.

Sin embargo, Bereche explicó que el inversionista está muy temeroso por lo que pasó en el MVCS y la red de corrupción alrededor del Fondo MiVivienda, por lo cual quieren terrenos que cuenten con licencias y con los servicios necesarios.

“La inversión está estancada, pero no porque no haya dinero para invertir. Hay inversionistas, inmobiliarias, buenos proyectos y una demanda contenida, sobre todo en el sector agroexportador y de agricultura familiar de Piura que quieren vivienda social . Lo que no existe es la voluntad política de tomar decisiones para sacar adelante los proyectos que hacen falta”, sostuvo.

Zonas de mayor demanda

El presidente Cámara de Comercio y Producción de Piura recalcó que en estos momentos el movimiento inmobiliario en Piura está lento, ya que no se están viendo mayores construcciones inmobiliarias para zonas urbanas o viviendas en urbanizaciones de alto poder adquisitivo.

Por lo general, el área con un movimiento importante de terrenos y casas, de entre 500 m2 a 1,000 m2, era los Éjidos. No obstante, actualmente está paralizado por los temas que se han mencionado anteriormente.

Otras zonas de desarrollo de urbanizaciones y condominios son Lagunas del Chipe, Quinta Ana María, El Golf, La Rivera y Los Geranios.

“Son urbanizaciones que naturalmente presentaban un crecimiento vertical de multifamiliar y condominios de lujo. Esto era una constante en Piura antes del COVID, pero no se ha visto reactivado como antes. Vemos incluso condominios que no se terminan o terrenos que se han comprado pero no se siguen construyendo”, apuntó a Gestión.

El experto también refirió que cuando la demanda se retrae, tienden a caer los precios, pero cuando esta se reactive nuevamente, los costos de viviendas tendrían que subir. “Pero hoy en día los precios no están altos. Actualmente, están congelados o a la baja”.

El ejecutivo manifestó que se espera que el Fenómeno del Niño sea moderado y que pronto se puedan destrabar los proyectos inmobiliarios importantes, ubicados en el medio y bajo Piura. (Foto: Difusión)

Precios han caído: ¿por que?

En ese sentido, Javier Bereche estimó que los precios de departamentos , casas y alquiler de locales comerciales han caído entre el 5% y 10% en este año.

El problema del financiamiento es uno de los motivos principales que ha generado que la demanda por viviendas baje, ya que hoy en día las tasas de interés de las cajas municipales y bancos han aumentado.

“No todas las personas tienen el dinero para comprar un casa al contado, por lo que necesitan acudir a los préstamos hipotecarios. Sin embargo, las tasas de interés están altas, por lo que muchos piuranos están a la expectativa de que estas bajen de precio para endeudarse”, precisó el ejecutivo.

Los altos intereses hace que la demanda también se vea afectada y los precios de la vivienda caigan, añadió.

Dicho esto, Bereche comentó a Gestión que un departamento para el segmento A y B de 150 m2 construido puede costar alrededor de US$ 200,000. Esto significa que el m2 está cerca de US$ 1,300.

Perspectivas

El ejecutivo manifestó que se espera que el Fenómeno del Niño sea moderado y que pronto se puedan destrabar los proyectos inmobiliarios importantes, ubicados en el medio y bajo Piura.

Además, se deberían reactivar proyectos de vivienda social en Sullana, Chulucanas y Tambogrande, que son zonas agricultoras y que necesitan viviendas dignas.

“La ministra de Vivienda debe ponerle foco a eso. El estado debe proporcionar que los terrenos no sean productos de corrupción, que sea limpios, saneados, con títulos y que se puedan comprar por hectáreas”, añadió.

Detalló que Piura tiene una particularidad, ya que los inversionistas compran terrenos no por metro cuadrado, sino por hectáreas. Esto abarata mucho el costo del lote y hacen de la región sumamente atractiva para proyectos sociales. “Son aspectos que deben aprovecharse antes que las condiciones cambien”.

