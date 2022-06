De acuerdo a la estatal, la tendencia de incremento de precios de Petroperú y la de su competidor principal en el Gasohol 90 y Gasohol 95 son similares a lo largo de lo que va del año.

Por otro lado, afirmó que en el caso del Diésel B5 S50 UV los precios de lista se han adecuado a lo dispuesto por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) respecto al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) y son similares con relación a su principal competidor.

LEA TAMBIÉN: Petroperú niega un alza en precios de combustibles para pagar deuda por Talara

LEA TAMBIÉN: Peruanos compran la gasolina más cara de Latinoamérica, junto con los uruguayos

Si bien no hay control de precios en el mercado peruanos, ¿qué papel juega en el tema de precios? Gestión consultó a tres especialistas. También consultó a la Asociación de Grifos y al momento de la publicación no estuvieron disponible.

-Anthony Laub: Petroperú dice medias verdades-

Anthony Laub, especialista en energía y minería, consideró que la empresa estatal dice “medias verdades” en el comunicado emitido respecto a precios de combustibles. En ese sentido, en el caso de las gasolinas el precio referente -explicó- lo pone Petroperú.

Mientras que los competidores -llámese Repsol- lo que normalmente hacen es usar el precio de Petroperú (precio planta) como referencia a lo que se le quita o añade un adicional. “Quien marca el precio es Petroperú”.

En tanto, consideró que el cuadro que presentó sobre la evolución de los precios lista de Petroperú (planta de abastecimiento) versus su principal competidor respecto a las gasolinas de 90 y 95 es “tendencioso” ya que debió compararse con el precio de referencia de Osinergmin. (Ver imagen)

“Si te das cuenta, las líneas del primer cuadro coinciden en la misma ruta (de Petroperú y Repsol). Eso se debe a que Repsol usa el precio de planta de la estatal como referencia. Lo que debió hacerse es compararse el precio que Petroperú vende a los distribuidores, mayoristas y comercializadores (planta) con el precio de referencia de Osinergmin. Ahí vamos a ver -realmente- si es que hay un desfase entre uno u otro ”, comentó.

Para el especialista, en el cuadro debió incluirse una gráfica adicional en la que se observe el precio de referencia de Osinergmin, el precio de la competencia y el precio de Petroperú para definir si es que hay o no un incremento injustificado.

“El comunicado es tendencioso ya que por un lado dice cosas que son correctas como que hay libertad de fijar precios en Perú, pero en la parte del producto explanta, ahí no hay nada que hacer y está relativamente claro ya que es evidente que Petroperú está con precios por encima de lo que Osingermin manda (precios de referencia)”, puntualizó.

-Herrera Descalzi: Petroperú no puede bajar precios porque se desfinanciaría-

El exministro de Energía y Minas consideró que si la estatal baja sus precios, se desfinanciaría. “Ellos no pueden subsidiar (precio)”, agregó.

En ese línea, recordó Petroperú ha estado cuestionado durante muchos años -situación que se mantiene- ya que ha sido usado como agencia de empleo, situación que se mantiene, colocándose a personal sin experiencia.

“Se llena de gente incompetente, que resulta cara. La refinería -además- ha costado el doble de lo que debió haber costado. Ante ello, me preguntó ¿cuál es la situación real de Petroperú?”, precisó.

En se sentido, opinó que requiere una auditoría. “La situación que pasó este año con baja de su calificación, cambio de directorio y préstamos del MEF, me hace pensar que la situación de Petroperú habría que mirarla con bastante cuidado e incluso cabe preguntarse si la anterior administración tiene responsabilidad”.

-Renato Lazo: Petroperú buscaría lavarse las manos respecto a precios-

El expresidente de la Asociación de Grifos opinó que la estatal está tratando -a través del comunicado sobre precios- de “lavarse las manos”.

“Lo que ellos están diciendo es que importan el crudo a precio internacional y que lo venden a un precio que se mueve de acuerdo a lo que pase en el mercado internacional. Ya lo que sucede más allá no es su culpa. Están tratando de lavarse las manos. Están diciendo: yo traslado lo que recibo”, comentó.

Ello sin tomar en cuenta -agregó- que su precio explanta es tomado como referencia por su competidor. “Lo que está ocurriendo es que el Gobierno ha dado medidas como la exoneración del ISC y la inclusión de determinados combustibles al FEPC que -a la larga- no han tenido un impacto ya que el efecto del conflicto de la guerra de Ucrania es grande. Lo que está pasando es un crónica de una muerte anunciada, con precios (de combustible) por encima de los S/ 30″, subrayó.

Otro punto a tomar en cuenta además del precio -dijo- es que mientras la refinería de Talara no produzca y se tenga que pagar a los que la financiaron, por lo que seguramente el Estado va a tener que entregar “más salvavidas” a Petroperú como el préstamo por US$ 750 millones otorgados por el MEF en mayo. “Esto es como un caño de agua abierta, mientras no se cure la fuga, no podrá resolverse”.

El gran problema que afronta es el gasto que se hizo por Talara, que le toca afrontar lo que “nos va a seguir costando plata a los peruanos”.

LEA TAMBIÉN La deuda con el MEF, los esfuerzos de Petroperú para cumplir con el pago de sus obligaciones

LEA TAMBIÉN Abrir grifos de Petroperú no ayudaría a bajar precios y demandaría varios millones al Estado

-VIDEO RECOMENDADO-

Senamhi: Se registra bajas temperaturas por debajo de los 8.7°C. en Lima Este El invierno aún inicia oficialmente el 21 de junio pero desde ya se registra un descenso de la temperatura por debajo de los 8.7°C. en los distritos de Lima Este. La ingeniera Raquel Loayza del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) nos explica a qué se debe estas bajas temperaturas en la capital. (Fuente: América TV)