A través del Decreto de Urgencia Nº 010-2022, el Ejecutivo explicó que la inyección de recursos a la empresa estatal responde a la necesidad de impedir el incumplimiento con sus proveedores de combustible. Asimismo, detalla que el préstamo será reembolsado hasta el 31 de diciembre del 2022.

Se precisó que, como consecuencia de las rebajas de la calificación crediticia a las operaciones de Petroperú, el 50% de la disponibilidad de las líneas de corto plazo de la empresa, pasó a condición de renovación y evaluación.

A corto plazo esta situación generó “un grave problema de liquidez” para la petrolera estatal, teniendo obligaciones por vencer por un monto de US$ 750 millones y cuyo incumplimiento conllevaría a una mayor presión financiera sobre Petroperú, sobrecostos operativos y desabastecimiento de combustible en el país.

¿Los US$ 750 millones que prestó el MEF fueron los suficientes para ayudar a Petroperú? Gestion.pe conversó con tres expertos en el sector, sobre la administración de estos recursos y los retos para que la empresa estatal pague sus deudas.

Anthony Laub

Anthony Laub. (Foto: GEC)

El especialista en energía y minería, comentó que Petroperú no tiene la caja suficiente, sino no hubiera pedido los US$ 750 millones al MEF.

“La refinería de Talara sigue demorada, no tenemos fecha cierta de cuándo arranca, y eso genera sobrecostos. Un segundo tema es la comercialización de gasolinas; no sabemos a ciencia cierta si los precios que cobra Petroperú, que están por encima del mercado, le genera algo de caja”, dijo el socio de Laub & Quijandría, Anthony Laub.

“Otro tema es cumplir con las obligaciones de los bonos para financiar la refinería y parte por esas obligaciones pasaba por contar con los estados financieros debidamente auditados. Si estos no estaban auditados en el plazo estipulado, los bonistas podían ejercer el derecho de pedir el repago anticipado de los bonos. Presumo que parte de esos US$ 750 millones están siendo provisionados en caso pidan el pago anticipado”, señaló.

Para Laub, a Petroperú “no le da ni siquiera para pagar lo que ha hecho con la refinería de Talara. No tiene la situación financiera como para cumplir todas sus obligaciones”.

Recordó que, durante su presentación en el Congreso, el presidente del directorio de la estatal, Humberto Campodónico, mencionó que hay US$ 300 millones de pérdida. “Si es que eso es así, la pregunta es ¿va a alcanzar los US$ 750 millones? La respuesta es no. Petroperú ha demostrado su incapacidad y la única manera de salvar a una empresa incapaz es seguir inyectándole fondos públicos o recursos. En este caso van a tener que recurrir a papá Estado para que le dé la plata”.

Pablo Secada

Pablo Secada, economista, experto en políticas públicas

Para el economista, Petroperú no está generando recursos suficientes para cumplir con el pago de sus deudas. “Van a tener que pedir más dinero porque si no incumplirían”.

“Talara fue una mala inversión. Las condiciones han cambiado temporalmente por la guerra (Rusia – Ucrania), pero en condiciones normales tener una refinería es un pésimo negocio. Petroperú debió poner el dinero en otra cosa”, mencionó.

“Hacia adelante, debería buscar un socio que sepa administrar la refinería y que los acompañe en la gestión. También podría asociarte con empresas privadas en los lotes que mejor convengan. Cada lote representa una cantidad de inversión, un riesgo y un retorno”, sugirió.

En esa línea, dijo que los lotes que le convienen son los que están conectados al ducto. “Ahí Petroperú tiene una ventaja frente a la competencia.

¿Está haciendo caja chica con el precio de la gasolina que es más cara de la región? “Seguro le está va mejor de lo que se hubiera esperado. Pero el negocio de Petroperú, el de grifos, es de licenciamiento a terceros. Petroperú cobra un porcentaje y algo más está cobrando, pero no es dueña de los grifos”.

Carlos Paredes

Carlos Paredes Lanatta, expresidente del directorio de Petroperú. (Foto: Petroperú)

Desde otra perspectiva, el economista y expresidente del directorio de Petroperú, este año la estatal petrolera no pediría más dinero al MEF.

“No creo que este año necesiten más. Esto refleja una reducción en las líneas de capital de trabajo que tenía la empresa, lo que se ha sustituido es el acreedor, de la banca comercial por el Estado”, señaló.

En esa línea, dijo que lo que se va a requerir es terminar la refinería de Talara para generar más caja y pueda cumplir con sus obligaciones. “Las pruebas ya empezaron y empezarían a producir en el último trimestre de este año, eso es lo que han anunciado”.

¿Podrá devolverle al MEF los US$ 750? Paredes dijo que esto solo será posible si recupera línea de capital de trabajo en la banca.

En silencio

Gestion.pe solicitó el jueves información a Petroperú sobre el uso de los recursos que le prestó el MEF y si estaría considerando pedir un nuevo crédito, pero al cierre de este informe la empresa estatal no compartió la información.

