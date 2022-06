¿Qué se ha avanzado de la segunda reforma agraria, de la promesa de Pedro Castillo cuando fue candidato a presidente de la República?

¿Por qué las acciones realizadas desde el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) no han sido, qué pasa en el sector?

Javier Arce Alvarado, extitular de Agricultura, publicó el último domingo su carta de “renuncia irrevocable” al cargo que ocupa desde hace solo dos semanas. Explicó que su decisión de dimitir es por “motivos de índole personal”.

Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, lamentó que, a la fecha, desde que inició el gobierno de Pedro Castillo, se haya tenido cuatro ministros de Agricultura y Riego, siendo un sector tan importante, no solo por lo que representa como país agroexportador sino por las implicancias en la seguridad alimentaria.

Los caballitos de batalla que se tenían en para la segunda reforma agraria -agregó- era proteger la producción nacional, ya sea por mecanismo de franja de precios o mejoras de medidas arancelarias.

“Se iban a indicar varios montos para la industrialización del agro y la seguridad hídrica, pero lamentablemente con cambios ministeriales sin una agenda clara del tema poco o nada se iba a avanzar”, dijo Zacnich.

Los fertilizantes

Horas después de conocerse la renuncia de Arce Alvarado, en el mismo día, Agro Rural declaró desierto el proceso iniciado bajo la ley de contrataciones del Estado, para poder abastecer al país de la compra de fertilizantes a fin de evitar una posible crisis alimentaria que impactaría el próximo año.

Según informó Agro Rural, “ninguno de los postores –en total se presentaron 22 empresas extranjeras- cumplía con las especificaciones técnicas”.

Como se recuerda, el 19 de mayo el Gobierno aprobó el DU que autorizó al Midagri a comprar fertilizantes nitrogenados por S/ 348 millones (US$ 90 millones) todo ello en el marco de la campaña agrícola 2022-2023, bajo la ley de contrataciones.

El gerente de Estudios Económicos de ComexPerú señaló que “con esta noticia que nadie te quiera vender a las condiciones que establecen, hay que ver temas técnicos, y qué está por debajo de la mesa”.

“Se tiene dispuesto un presupuesto de mil millones de soles para compra de fertilizantes a proveedores de Venezuela y Bolivia. Te puede dar una idea de lo que puede pasar ahí. Esta renuncia del ministro probablemente pueda haber obedecido a esto. Quien va a querer firmar la compra de este tipo”, advirtió.

Respecto al impacto de no tener fertilizantes en el tiempo previsto, dijo que impactará en la campaña 2022 – 2023 que se verá en el agosto.

“Los agricultores van a tener que realizar esa campaña con fertilizantes que están 300% más de lo que costó el año pasado”, resaltó.

En el caso de los agroexportadores -explicó Zacnich- tenemos que considerar que las compras las hacen a futuro, usan los forwards, y aplicarán estrategias.

Pero, en el mercado local “el golpe será durísimo porque no tienes certidumbre de cuándo terminará la crisis y la incertidumbre ataca a todos los sectores, es veneno para la economía”.

¿Cómo ayudar a los productores? Zacnich propone que, si no se puede cubrir el tema de los fertilizantes con ese presupuesto, se puede considerar en cubrir los costos de capital. “Tanto de los agricultores de micro, pequeño y grande, todas necesitan como limpieza de canales o mano de obra. Subvencionar esos costos que necesitan para poder producir”.

¿Palabra de maestro?

Cuando fue candidato al sillón presidencial, Castillo firmó documentos con los gremios agrarios aglutinados en Conveagro en los que se comprometía con esta reforma. ¿Les ha cumplido el maestro?

Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, indicó que hasta el momento no se ha avanzado nada de la segunda reforma, tal como se ofreció, “es solo declarativa”.

“Hasta este momento es discurso; y se debe a que hay un coteo de gente. Gente que no conoce el sector. La asignación de cargos parece un sorteo. Toda la semana se ve quien entra”, cuestionó.

En su opinión, ha quedado demostrado que no hay capacidad para llevar y liderar procesos de esta naturaleza. “Emprender una segunda reforma es inviable por el tema de las capacidades. Esta gente no conoce qué es un proceso”.

En línea con Zacnich, el presidente de la Conveagro señaló que hay una gran preocupación por parte de los productores tras anunciarse desierto el proceso para la compra de fertilizantes.

“El tumbarse el proceso de compra de los fertilizantes que tanta falta hace para la seguridad alimentaria no tienen nombre, y decir que es por un tema de no cumplir los requisitos no se justifica. La urea perlada es un producto estándar, similar al cemento y el ladrillo, se produce y se vende en bolsa de valores a nivel global”, dijo a gestion.pe.

“Ante una menor productividad hay un incremento de precios. Y ese incremento no siempre llega al productor, sino al intermediario, es un tema que doblemente agrava”, advirtió Cárdenas.

