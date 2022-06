Países como Brasil (US$ 5.8), Chile (US$ 5.4), Paraguay (US$ 5.3), México (US$ 4.6), Argentina (US$ 3.7), Ecuador (US$ 2.6), Colombia (US$ 2.3) y Bolivia (US$ 2.1), tienen precios minoristas (de surtidor) más bajos, después de todos los impuestos y cargos, que los que se tranzan en el mercado peruano.

En Latinoamérica, Perú solo está por debajo de Uruguay (US$ 7.65); es decir, es el segundo país con el combustible más caro. Asimismo, países desarrollados (con mayor nivel de ingresos) como Estados Unidos tiene un costo menor por el galón de gasolina.

Actualmente, la inflación anual en Colombia se encuentra en 9.07%, un máximo de dos décadas, y sería mucho más alta si no fuera por los subsidios a los combustibles, dijo el ministro de Hacienda de ese país, José Manuel Restrepo, reportó Bloomberg.

Anthony Laub, especialista en energía y minería, señaló que, a diferencia de otros países, Perú paga elevados impuestos por la gasolina, lo cual hace que las diferencias sean marcadas.

Es de señalar que cuando se compra un galón de gasolina en Perú se pagan tres impuestos, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) - que es un monto fijo, depende del tipo de combustible y es por galón -, el 8% de impuesto al rodaje, y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es el 18%. Como medida para atenuar el aumento de precios el gobierno exoneró de impuestos, hasta el 30 de junio, a la gasolina de 84 y 90 octanos.

“Esta carga impositiva pone a Perú en un escenario de precios elevados con respecto a la gasolina. Se tiene un IGV que es alto, y un impuesto al rodaje que no se espera que se reduzcan, pues representan una parte importante de los ingresos del Estado teniendo en cuenta que muchos trabajadores no pagan Impuesto a la Renta. Las exoneraciones han tenido un efecto paliativo, pero a pesar de ello sigue habiendo una tributación amplia en este combustible”, indicó.

Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, señaló que a pesar de la mayor cotización del petróleo, los precios se separan mucho de la referencia de otros países, lo cual tendría mucho que ver con los márgenes de comercialización.

Cabe indicar que el precio del petróleo, directamente correlacionado con el precio de la gasolina, ha estado escalando en lo que va del año, sobre todo influenciado por la invasión rusa a Ucrania (Rusia produce el 11% del petróleo a nivel mundial). Reflejo de ello es que el petróleo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense pasó de US$ 75 a US$ 121 al 13 de junio, y aumento más de 30% desde el inicio del conflicto bélico (24 de febrero).

“Con el barril (que representa 42 galones) a US$ 121, el galón de petróleo sale a US$ 2.90; es el costo de la materia prima. A eso hay que sumarle la refinación, la comercialización y los impuestos. Los precios de Estados Unidos y México son razonables. En el Perú la comercialización tiene un margen muy alto”, indicó.

Fuente: Renato Lazo, exgerente general de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio

Laub señaló que, en relación a lo anterior, se podría considerar la situación financiera de Petroperú como un determinante que ahonda la brecha de precios de la gasolina que tiene Perú frente a otros países.

Cabe señalar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgó el mes pasado a Petroperú un préstamo de US$ 750 millones, e indicó que el objetivo era impedir el incumplimiento de la estatal con sus proveedores de combustible por el alza de los precios de los hidrocarburos. El reembolso tiene un plazo hasta el 31 de diciembre del 2022, fecha en que, según algunos analistas, es poco creíble que sea devuelto por la situación financiera de la estatal.

“Petroperú necesita hacer algo más de caja, lo que implicaría aumentar sus márgenes al comercializar, pues tiene que pagar deudas por alrededor de US$ 4,000 millones y un préstamo con el MEF que, se supone, debe devolver a fin de año. Se debe tener en cuenta que Petroperú es responsable prácticamente del 40% del combustible (en referencia a la distribución mayorista). Esto también explicaría por qué la gasolina en el Perú está por encima del resto de países de Latinoamérica”, anotó.