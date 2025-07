El titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, precisó que la petrolera se endeudó con créditos que no tendrían garantías soberanas, por lo que ahora se buscará una transición a un nuevo régimen.

“Lo que hay que hacer ahora es pasar a un régimen con garantía soberana que permita que Petroperú tenga buenas tasas de financiamiento y a la vez mejorar la estructura de los pagos a lo largo del tiempo”, dijo a Canal N.

Esta medida se plantea mientras la reciente auditoría de Price Waterhouse Coopers (PwC) reconoce que la petrolera viene acumulando pérdidas por aproximadamente US$ 1,896 millones en los últimos dos años y ponen en duda “la capacidad de la compañía para continuar como empresa en marcha”.

Durante este año, teniendo en cuenta los resultados del primer trimestre, las finanzas de la empresa estatal tampoco estarían mejorando, pero ¿qué implicaría esta reestructuración de endeudamiento para las cuentas fiscales del Perú?

Reestructuración de finanzas de Petroperú preocupa

El economista y exviceministro de Hacienda, Luis Alberto Arias Minaya, señaló que para la reestructuración de la deuda, existen dos vías: que Petroperú convoque a todos sus bonistas para anunciar el proceso, o que el MEF emita nuevos bonos para sustituir los bonos antiguos.

Sin embargo, el anuncio de una aplicación de una garantía soberana al endeudamiento de Petroperú podría implicar que el MEF va a asumir la deuda completa. Esto, indicó, sería prácticamente “un rescate permanente”.

Al darle esta garantía a sus bonos o créditos -que solo tienen los bonos que emite el MEF- se le está dando una especie de seguro para que el Estado se encargue de pagar en caso la petrolera no cumpla con sus obligaciones financieras, lo cual, advirtió, sería lo más probable.

“(Con el anuncio) interpreto que el MEF va a asumir la deuda completa, que es lo que se ha estado haciendo con los rescates. Le está asegurando que cada vez que (Petroperú) no puedan pagar, ellos pagan”, comentó a Gestión.

Hay dudas sobre sus finanzas para este año.

David Tuesta, exministro de Economía, coincidió en que este sería un “salvataje financiero con otro nombre”, lo cual se suma a la larga lista de riesgos para la sostenibilidad fiscal.

Pese a que no se esté dando una inyección directa de dinero, el respaldo estatal a una empresa altamente insolvente implica un riesgo significativo para el patrimonio del Estado peruano.

Lo más crítico es que la deuda contingente del Tesoro Público se incrementa de golpe por el monto que se garantizará.

“Implica un contingente tremendo. Son US$ 4,300 millones la deuda que asumía solo Petroperú, sin garantía del Estado. Cuando le das una garantía, en el fondo es tu deuda, estás asumiendo un riesgo (...) No hay nada que asegure que este dinero que el Estado va a garantizar tenga una probabilidad alta de que se vaya a honrar ”, alertó.

Si bien el monto exacto final aún es incierto, el exministro resaltó que esto impactará en las cuentas fiscales y el endeudamiento público, incrementándose la deuda pública año a año.

También, indicó, queda pendiente conocer qué instrumento se garantizará exactamente, si se tratará de una emisión de bonos nueva o de un crédito bancario, y si la reestructuración financiera solo será parcial.

“Hay varias incógnitas por cerrar. El tema es qué cosa vas a garantizar. Puede no haber apetito por una emisión de bonos de Petroperú, incluso con la garantía, entonces también podrían ver la alternativa de ir al sistema financiero, a la banca internacional . Queda por ver cuánto es que se quiere reestructurar y qué instrumento”, refirió Tuesta.

Otro aspecto que consideró preocupante es que, pese a lo que implica, el MEF estaría garantizando la deuda sin pedirle nada a cambio a Petroperú.

“No hay forma de exigirle gobernanza, que venda activos, que despida personal, que asegure que va a poder pagar a futuro. Nada de eso aparentemente estará sobre la mesa”, añadió.

¿Cuánto debe Petroperú realmente?

El expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, estimó que la petrolera estatal tiene una deuda internacional que superaría los US$ 4,000 millones , de los cuales US$ 3,000 millones corresponden a bonistas en Nueva York y otros US$ 1,000 a un crédito sindicado.

La carga financiera anual por intereses y principal de estas deudas suma US$ 340 millones al año, un monto que Petroperú no ha podido reducir.

Teniendo en cuenta esos monto, ¿qué tan viable es el plan del MEF? El exfuncionario explicó que una reestructuración financiera implica fundamentalmente una reprogramación de deudas, trasladando las obligaciones de corto a largo plazo. Sin embargo, lo ve poco probable para este caso.

“Cuando el ministro Pérez Reyes habla de reestructurar o reprogramar la deuda internacional, salvo que haya desembolso en efectivo, no hay ninguna posibilidad”, indicó.

Además, señaló que en el caso de los bonos internacionales, las cláusulas contractuales no permiten cambios unilaterales. En tanto, en el caso del crédito sindicado, el panorama no es más simple.

“Ese crédito está avalado por una agencia estatal española, CESCE, y ya estás amortizando deuda e intereses. Reprogramar esa deuda requiere la aprobación de CESCE y de todos los bancos involucrados, y eso también exige un desembolso”, refirió.

Gutiérrez consideró que con las deudas locales hay cierto margen. Petroperú tiene US$ 2,000 millones comprometidos con el Banco de la Nación: US$ 1,000 millones como préstamo otorgado en 2023 y US$ 1,000 millones más en cartas de crédito emitidas desde 2022.

A eso se suman otros US$ 300 millones entregados directamente por el MEF, entre los que se incluyen US$ 130 millones para derechos de importación y US$ 170 millones para obligaciones financieras. Es decir, el Gobierno podría extender los plazos de estas deudas internas, lo que le daría un poco de oxígeno a Petroperú, pero seguiría sin solucionar el verdadero problema.

Ante la imposibilidad de una reestructuración profunda en el corto plazo, Gutiérrez añadió que el escenario más probable es que finalmente la estrategia del Gobierno actual sea solo “patear el problema al siguiente mandato”.