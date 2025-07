El directorio de Petroperú aprobó el último lunes estados financieros auditados de su ejercicio 2024, los cuales reconocen que la empresa en los últimos dos años ha acumulado pérdidas por US$ 1,896 millones, pese a la entrada en operación de la nueva refinería de Talara (en diciembre de 2023). Aun así, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) descartó un nuevo rescate para la empresa.

¿Qué dijo la auditoría realizada por auditores independientes de la Sociedad de Auditoría Gaveglio Aparicio y Asociados SCRL – Price Waterhouse Coopers (PwC)? Los resultados de la auditoría al 31 de diciembre del 2023, y al 31 de diciembre del 2024, arrojan pérdidas cuantiosas.

Esos estados financieros, que serán presentados a la Junta General de Accionistas de la empresa, es decir, los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Energía y Minas (Minem), para su aprobación, fueron dados a conocer a Gestión por esa compañía pública.

En el informe, los auditores concluyen que entre los años 2023 y 2024, Petroperú acumuló pérdidas por US$ 1,869.8 millones, de las cuales US$ 1,095.9 millones correspondieron al 2023, y US$ 773.9 millones al 2024.

Explican que, la tendencia a la baja en los precios internacionales del petróleo y combustibles, la menor disponibilidad de producción de la nueva Refinería Talara y la paralización de su unidad Flexicoking (para el procesamiento de crudo pesado y que le otorga mayor rentabilidad), más aumento de gastos de operación, generaron rendimientos económicos menores a los esperados.

A ello le suman que el Oleoducto Norperuano, por presentar un nivel reducido de ventas como consecuencia de las paralizaciones generadas por siniestros que afectaron esa tubería, originaron que obtuviera pérdidas operativas significativas.

Ponen en duda que pueda seguir en marcha

Las pérdidas netas por la operación de ese ducto, según estima el informe, ascenderían a US$ 58.6 millones, y ha identificado indicios de un posible deterioro en el valor de los activos integrantes de esa unidad de generación de ingresos.

Asimismo, en el informe, los auditores opinan que (dado estos resultados) existiría “una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la compañía para continuar como empresa en marcha” .

Igualmente, de acuerdo al informe, se encontraron posibles irregularidades, favoritismos y conflictos de interés en contratos entre 2021 y 2025.

Esto incluye casos con dos empresas proveedoras, lo que ha llevado a investigaciones de la Fiscalía contra funcionarios y exfuncionarios de la empresa.

