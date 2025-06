Según un comunicado que emitió la petrolera estatal, el acto público de presentación de declaración de oferta y buena pro, como parte del referido proceso de selección, que estaba previsto para el 30 de mayo último, fue postergado para el 13 del presente mes.

El plazo para la presentación de documentos para la habilitación de la empresa petrolera (que busque asociarse con Petroperú) que se inició el 16 de mayo último, y debía concluir el 23 de ese mismo mes, se postergó hasta este 6 de junio.

¿Cuál es la razón de esta prórroga?

El área de prensa de la Petroperú informó a Gestión que, según su Gerencia de Exploración y Producción, la modificación en el cronograma del concurso y la prórroga de la buena pro para el 13 de este mes, lo decidió la empresa atendiendo a un pedido de las compañías interesadas, que solicitaron extender el plazo para que puedan presentar sus propuestas.

No obstante, no dio información de qué empresas habían mostrado interés en participar en el concurso, que la empresa lanzara en abril último.

Hasta inicios de mayo, el presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, había adelantado que hasta ese momento habría entre tres o cuatro empresas interesadas, entre las cuales se encontraba Petrotal, así como una firma de origen egipcio.

De acuerdo con Narváez, Petroperú preveía mantener el esquema de participación societaria anterior, donde esa empresa tenía un 39% y el operador un 61%. En esa ocasión, mencionó que el socio tendría que asumir los pasivos que dejó la anterior operadora (Altamesa Energy).

La salida de Altamesa Energy, en febrero pasado, generó tensiones debido a deudas impagas y despidos intempestivos. En promedio, Petroperú ha asumido una deuda cercana a los S/ 15 millones y espera que el nuevo operador asuma parte de estas obligaciones.

Expertos no tan optimistas en el concurso

Sin embargo, para Carlos Gonzáles, experto en hidrocarburos, después de que en la quincena de mayo se declarara desierta la convocatoria que también lanzara Petroperú para elegir socio para operar el Lote 64, también ubicado en Loreto, todo hace prever que lo mismo podría suceder ahora para seleccionar a una empresa que quiera operar el Lote 192.

“El hecho de que se haya postergado la apertura de sobres a la primera quincena de junio podría ser una señal de que no ha habido la concurrencia de postores que esperaba la empresa”, consideró.

Pero, añadió Gonzáles, director gerente de Enerconsult, también se conoce que el Lote 192 enfrenta una serie de inconvenientes que podrían desalentar a potenciales inversionistas, como por ejemplo los conflictos sociales cuya solución demanda un alto costo.

Otro alto costo que hay que enfrentar, añadió, es que durante el tiempo que el Lote 192 ha estado sin operar, en los últimos cinco años, ha sido vandalizado a tal punto que ya no cuenta ni con parte de los equipos para retomar producción, ni aún con parte de las tuberías que formaban parte del transporte para el almacenamiento interno de crudo.

Explicó que, si bien el área -antes de su cierre en febrero del 2020- tenía una capacidad para producir más de 10 mil barriles por día-, hoy, en las condiciones que está, podría producir solo entre 3 a 5 mil barriles diarios, pero no más.

Retomar capacidad costaría US$ 500 millones

Al respecto, Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro, estimó que volver a poner operativo el Lote 192 en las condiciones que se encontraba antes de su cierre, dado el vandalismo que sufrieron sus instalaciones demandaría una inversión de al menos US$ 500 millones, lo cual requerirá que Petroperú selecciones un socio de amplia capacidad financiera.

A esto le sumó la incertidumbre que existe en torno a cómo se va a evacuar el petróleo que produzca el lote, dado que el socio no tendrá la certeza de que el Oleoducto Nor Peruano (ONP) no volverá a ser atacado, tras los sucesivos atentados que ha sufrido hasta ahora.

Para César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, un problema adicional que estaría desalentando a los potenciales socios de esa empresa para el Lote 192, es la caída del precio del petróleo (que bordea los US$62 por barril).

Considerando que el costo de producción de crudo en esa zona de Loreto puede llegar a los US$40 por barril, a eso le sumó los US$10 por barril que cuesta su transporte por el oleoducto, lo cual, concluyó, deja poco margen de ganancia a quien invierta en el área.

Además, consideró difícil que el socio operador quiera asumir los pasivos ambientales existentes en el lote, considerando que su solución es objeto de continuos reclamos, por lo que, en ese caso, debería asumirlos el propio Estado.

