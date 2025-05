La alianza Opep+, encabezada por Arabia Saudí y Rusia, decidió aumentar en 411,000 barriles diarios su oferta petrolera a partir del 1 de junio, igualando así el incremento aplicado durante mayo.

La medida fue acordada este sábado 3 de mayo en una reunión virtual, según confirmó la analista de la consultora Kpler, Amena Bakr, aunque aún se espera el comunicado oficial del grupo.

El aumento será implementado por ocho de los 22 países miembros de la coalición: Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

“Los ocho Estados de la OPEP+ acuerdan añadir 411,000 bd en junio”, señaló Bakr en la red social X.

LEA TAMBIÉN: La OPEP revisa a la baja el consumo de petróleo debido a los aranceles

Este volumen triplica la subida mensual inicialmente establecida en el plan de abril, que contemplaba incrementos graduales de 137,000 barriles diarios durante 18 meses.

Con la decisión actual, estos países habrán añadido 959,000 barriles diarios en tan solo tres meses, avanzando con rapidez hacia el cumplimiento del plan original.

El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, instó a los países integrantes a respetar los compromisos asumidos.

“Es importante cumplir con los niveles de extracción y garantizar el plan de compensaciones por reducciones voluntarias no efectuadas”, declaró.

El mercado ha reaccionado con sorpresa ante esta aceleración, considerando la tradicional cautela de la alianza desde la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. La estrategia reciente apunta a consolidar la recuperación económica en un contexto de creciente demanda prevista para el verano boreal.

No obstante, la presión sobre los precios se ha intensificado tras este giro. El barril de Brent, referencia para Europa, cerró el viernes en Londres a US$ 61,29, con una caída del 1.35% y una pérdida mensual superior al 15%. En tanto, el WTI estadounidense bajó a US$ 58,11, retrocediendo un 1.91% y acumulando una merma semanal cercana al 8%.

Analistas interpretan que Arabia Saudí busca tolerar menores ingresos para forzar a socios como Kazajistán e Irak a cumplir estrictamente sus cuotas. En paralelo, la Opep+ se apoya en previsiones optimistas de consumo energético.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, había solicitado en enero a la Opep una intervención para abaratar la energía y así contener la inflación.

Los ministros de los ocho países involucrados se reunirán nuevamente el 1 de junio para definir los niveles de producción correspondientes a julio.