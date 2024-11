El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, afirmó que el Poder Ejecutivo se encargará se supervisar el accionar del nuevo directorio de Petroperú para que se cumpla lo establecido en el Decreto de Urgencia (DU), con las acciones recomendadas por la anterior gestión de la petrolera estatal.

Al ser consultado por los cuestionamientos al nuevo presidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, Mucho indicó que, como junta de accionistas, respetan las decisiones y aseguró que en las primeras cifras que muestren en los próximos meses habrá que actuar.

“ Ya están dadas las cosas en línea con el primer ministro. Lo que hay que hacer es monitorear permanentemente para que se cumpla el Decreto de Urgencia que es para nosotros el mandato que incluye acciones para mejorar el flujo de caja , mejorar el EBIDTA, austeridad en los gastos y en todo lo que corresponde para mejorar la economía y que empiece poco a poco mostrar las cuentas en azul y se comiencen a pagar sus compromisos”, comentó a RPP.

Incluso, confirmó que se comprometerá a separar a los miembros del directorio nombrados si no responden al plan que dicta el DU.

En ese sentido, Mucho reafirmó que considera que Petroperú se debe recuperar y no debe darse un nuevo salvataje. El ministro explicó que lo principal es recuperar el grado de inversión que permitirá a la petrolera sostener negociaciones bilaterales con los agentes financieros.

En cuanto a la designación de Óscar Vera como gerente general de la empresa estatal, el ministro precisó que esa fue decisión de los nuevos directores.

“El directorio nombra al gerente. Nosotros vamos a trabajar con el directorio, ellos serán responsables y nosotros vamos a estar vigilantes e inclusive ya hemos convocado a la primera reunión con el directorio en estos días y vamos a poner las metas”, sostuvo.

Por otro lado, respecto a la Refinería de Talara, el ministro indicó que cuando esta comience a operar al total de su capacidad, proyectado para los próximos meses, se producirán alrededor de 95 mil barriles diarios, los cuales se venderían a entre US$ 10 a US$ 12 por barril. Con ello, se esperaría una ganancia de US$ 950 mil diarios o US$ 30 millones mensuales.

Próxima presentación de Ley MAPE

El titular del Minem también se refirió a la Ley de formalización y promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), señalando que este miércoles será evaluada en el Consejo de Ministros y luego de ello sería enviada al Congreso de la República.

Mucho precisó que la iniciativa ya había sido presentada a la PCM en dos ocasiones, la primera vez de forma informativa y la segunda con discusión del tema. Por ello, indicó que algunos ministros pidieron que se mejoraran algunos puntos del proyecto antes de la APEC.

Aunque el proyecto debió presentarse la semana pasada, el ministro comentó que no se hizo debido a que el Ejecutivo se centró en el foro APEC . “Ahora ya está en la PCM la autógrafa y el miércoles deberá aprobarse”, dijo.

El ministro detalló que en el proyecto se plantea que los beneficios fundamentales serán el fortalecimiento de las funciones otorgadas a las direcciones regionales, pues ellos son los encargados de la formalización de la pequeña minería.

Además, se plantea que la creación de un sistema interoperable interconectado con otras plataformas estatales, incentivos para la suscripción de contratos de explotación entre pequeños mineros y productores mineros artesanales, así como el restablecimiento de un régimen para la disposición de explosivos con la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos (Sucamec).

También te puede interesar:

1) Petroperú, de las principales preocupaciones para el panorama fiscal en 2025

2) Petroperú: Nuevo directorio abierto a posible ingreso de capital privado

3) Ley MAPE: Ejecutivo propone fortalecer a las 25 direcciones regionales para fiscalizar