Durante su primera conferencia de prensa, Narváez recordó que existe una legislación (Ley N. ° 30130) que establece que el Estado puede incorporar una participación privada en la petrolera. Para el representante de Petroperú, esto podría hacerse realidad con este nuevo directorio.

“Hay una ley que dice que debe haber un 49% de capital privado y eso hay que concretarlo. Esperamos que esta administración pueda abordar más y hacer efectiva esa ley de ese 49% de participación de capital privado ”, comentó tras ser consultado por Gestión.

En ese sentido, señaló que le gustaría que un ingreso de capital privado permita que la petrolera estatal cotice en la bolsa de valores, así como sucede con Ecopetrol de Colombia.

“No hay ningún problema, al contrario, necesitamos que las acciones de Petroperú coticen en la bolsa . Están listadas, pero no pueden”, dijo.

¿Venderán edificio central?

Uno de los planteamientos que se tenía como parte de la reestructuración de Petroperú es la venta de activos no esenciales de la petrolera estatal, lo cual incluía a la sede central de San Isidro.

Si bien Narváez señaló que seguirán estrictamente las medidas que contiene el Decreto de Urgencia aprobado por el Poder Ejecutivo, como parte de las sugerencias del anterior directorio, no confirmó si el edificio de San Isidro se considerará en la lista de activos que hay para vender.

“ Habría que evaluar si se justifica o no tener una oficina central en Lima . No sé si será este edificio emblemático u otra propiedad. No está decidido, lo vamos a evaluar”, refirió.

En su presentación, el presidente del directorio de la petrolera precisó que existen un total de 25 activos identificados para la venta.

Del total, 10 inmbuebles están desocupados de libre disposición, los cuales son: Casona El Olivar (San Isidro-Lima), Casa Paillardelle (San Isidro-Lima), Casa Chimbote, ExPlanta Pimentel (Chiclayo), Lote 1 (Iquitos), Lotes B, C, E, F (Fertilizantes - Talara), Lotes 17B y 51 (Punta Sal), Terreno Contiguo a Condominio Las Palmeras (Los Órganos), Lote l, ex Planta de Fertilizantes (Talara), y Lote Negro de Humo (Talara).

Además, señaló que se tienen cuatro inmuebles para regularizar ocupación los cuales se ubican en el distrito del Rímac (Lima), así como en Iquitos (Loreto) y Yurimaguas (Loreto).