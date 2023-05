Así lo reconoce la propia gerenta general de la empresa, Cristina Fung, quien afirmó que la utilidad operativa de la petrolera estatal seguirá siendo negativa en los años 2023 y 2024, básicamente por la Refinería de Talara, ya que inicia su depreciación estimada en US$ 312 millones.

La esperanza de Petroperú se funda, precisamente, en que la Refinería de Talara comience a ser sostenible y recupere mercado. De esa manera se revertiría la utilidad negativa.

“El objetivo en estos tres primeros años es sostener la rentabilidad de Ebidta (de la refinería), que vaya entre US$ 400 millones y US$ 500 millones y luego en los siguientes años puedan superarse”, señaló Fung en la Comisión de Presupuesto del Congreso.

¿Cuál es el endeudamiento de Petroperú?

El otro problema que ha ocasionado la Refinería de Talara en Petroperú es un alto nivel de endeudamiento, pues debe pagar dos emisiones de bonos y un crédito sindicado por 13 bancos que, en conjunto, suman US$ 4,300 millones, con vencimientos el 2032 y 2047.

Esta situación ha limitado el nivel de endeudamiento de corto plazo de la empresa, que actualmente se encuentra en torno a los US$ 700 millones, que financia el capital de trabajo, los inventarios y la operación del día a día.

Para continuar con las operaciones, la petrolera estatal planea tres nuevos endeudamientos que ascienden hasta US$ 1,200 millones.

Petroperú gestiona la renovación del programa de emisión de papeles comerciales por US$ 400 millones. A ello se suma una nueva línea de crédito comprometida con una estructura renovable anualmente por un monto de entre US$ 300 millones y US$ 500 millones.

“Es parte del capital de trabajo para ir reemplazando las líneas que pasan a evaluación y, de alguna manera, continuar con la operación”, dijo Fung sobre este último.

Además, se evalúa facilidad de comercio internacional de líneas de crédito, basada en una ECA (instrumento de financiamiento) para las operaciones de este tipo hasta por US$ 300 millones.

“Hay que entender que el conjunto de eventos le resta de liquidez a la empresa y, hoy por hoy, estamos trabajando en un conjunto de medidas que pueda autofinanciarse para continuar y salir adelante con el proyecto (Refinería de Talara) en el segundo semestre”, precisó la gerenta.

¿Capital privado en Petroperú?

El expresidente de Petroperú, Carlos Paredes, coincidió en que cuando comience a operar la Refinería de Talara al 100%, la situación financiera de la empresa debería comenzar a mejorar.

Además, refirió que a pesar de haber perdido el grado de inversión, Petroperú podría levantar la deuda que planea sin problemas, ya que sería considerada una “deuda cuasi soberana”, tomando en consideración que con el rescate de US$ 1,000 millones del año pasado por parte del MEF, se demostró que el Estado avala a la compañía.

Según Paredes, la única salida que tiene la empresa para evitar más endeudamiento es abrir el ingreso al capital privado hasta el 49% de sus acciones, como se permite en la ley desde el 2013.

Reorganización de la petrolera estatal

El plan para reorganizar la gobernanza de Petroperú, a cargo del Consorcio ADL- Columbus HB Latam Inc., debe ser presentado a la junta de accionistas de la empresa a más tardar el 31 de julio de este año. La intención es iniciar su implementación en el cuarto trimestre del año. Esto forma parte del compromiso asumido tras el rescate de US$ 1,000 millones que hizo el Estado en el 2022.

Cifra

US$ 144 millones pagó Petroperú en el 2022 en el inicio del cumplimiento de las acreencias con la Agencia de Crédito a la Exportación Española (CESCE).