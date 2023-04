Así se puede concluir de los últimos informes de precios de referencia internacional de derivados del petróleo que publica el Osinergmin, que los compara con los precios al por mayor (ex planta) que registra la petrolera estatal.

De acuerdo con el informe P516-2023 que dicho organismo emitió el 17 de abril último, el precio del gasohol premium en el mercado de referencia, al día 10 de ese mes, se encontraba en un equivalente a S/10.49 por galón, incluido el margen comercial (sin impuestos).

En el caso del gasohol regular, este se encontraba en un equivalente a S/13.12 por galón a la misma fecha.

Precios en el mercado local

En cambio, refiere el documento, el precio nacional del gasohol premium (de Petroperú) al 4 de este mes, se encontraba en S/14.02 por galón (sin impuestos), es decir en S/3.53 por galón, o 33.7% más alto que la referencia internacional. En el caso del gasohol regular, este era S/3.07 o 30.5% más caro.

Pero, además, desde el 4 de este mes a la fecha, la referida empresa pública ha aplicado otros tres incrementos al precio de sus derivados, que en el caso del gasohol premium resulta en un aumento del 6.23%, y del regular en 13%.

LEA TAMBIÉN: Renuncia en Petroperú se debería a posible desacuerdo con que asuma lotes sin socio

En cambio, en el mercado internacional de referencia, de acuerdo con el regulador el precio del gasohol premium (hasta el 21 de este mes), se redujo, de los S/10.49 en que se encontraba, a S/10.42, y el regular pasó de S/13.12 a S/9.97.

Según Osinergmin, el precio de referencia que publica (ex planta, sin impuestos), refleja una operación eficiente de importación desde el mercado relevante (hacia el Perú), al que se adiciona el flete marítimo, el seguro, arancel de importación, gastos de importación, de operación, almacenamiento, despacho, alícuotas y sobreestadía.

¿Qué explicaría la diferencia de precios?

Para el experto en hidrocarburos, Alvaro Ríos, hay diversos factores que pueden distorsionar los precios y llevar a que los valores de Petroperú sean más elevados que el precio de referencia externa, o de paridad de importación.

Uno de ellos, indicó, es que el Perú sigue siendo importador de combustibles, pero principalmente de gasolinas y diésel, pues aún la producción de la nueva refinería de Talara no puede cubrir la demanda interna.

La capacidad máxima de producción de esa refinería será de 95,000 barriles de derivados del petróleo por día, lo cual, según la empresa, aún espera alcanzar a junio próximo. En cambio, la demanda nacional supera los 250,000 barriles diarios.

Además, anotó, los márgenes de las refinerías en Estados Unidos (referente para Perú) son más competitivos, además que los costos de fletes, almacenaje, entre otros, encarecen el costo de los derivados para la petrolera estatal.

Compensación por menor cobro en el diésel

Para el ex presidente de Petroperú, César Gutiérrez, la explicación es que, como Petroperú tiene que aplicar una política de gobierno a fin de no incrementar tanto el precio del diésel, para no afectar a los transportistas, optaría por recuperar lo perdido aplicando una mayor variación al precio de los gasoholes.

“Entonces, tratan de subir lo máximo que pueden los precios de los gasoholes, por eso tienen los precios adelantados (en comparación al precio de referencia)”, indicó.

Esa situación, además, se presenta pese a que, desde el 1 de enero de este año, el fisco está devolviendo el 70% del ISC al diésel que compran los transportistas, acotó.

Además, el diésel ya no está cubierto por el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), que permitía compensar a las refinerías para que éstas no trasladen a sus precios ex planta (mayoristas) las alzas de precios en el mercado internacional, dijo Gutierrez.

Pero, además, el margen comercial de Petroperú, en el caso de los gasoholes regular y premium, se encuentra en S/1.27 por galón, mientras que en el cálculo que hace Osinergmin, ese margen es de sólo S/0.19 por galón.