¿Cuáles fueron los hitos de la operación el 2022?

El 2022 se recuperaron plenamente los volúmenes y estamos 2% por encima de la pre pandemia. Por otro lado, se completó la construcción de la tercera esfera de almacenamiento de gas en nuestro terminal de Ventanilla. Se hizo una inversión de US$ 25 millones en dos años y eso nos permite tener almacenadas 15,000 toneladas que, son 600 camiones uno al lado del otro.

¿La tercera esfera ya está en plena operación?

Sí. Y está apoyando las importaciones de GLP que el país necesita para su desarrollo energético.

¿Esta infraestructura les da un respaldo para cuantos años?

Va a depender de como crezca el mercado de GLP en Perú. Creemos que va a crecer entre 3 y 4% al año y, a ese ritmo, sería necesario empezar a analizar una nueva inversión el próximo año. Luego, son varios años en ejecutarse.

¿El crecimiento de 2% también fue en facturación?

Es en volumen. En facturación, Solgas el año pasado facturó poco más de US$ 400 millones al año. Y eso evidentemente fue superior al 2021 porque los precios del commodity de referencia y el petróleo alcanzaron picos históricos el año pasado.

Precisamente, ¿cómo se manejó esa volatilidad de costos?

Es cierto que los precios han sido fluctuantes y han tenido volatilidad en el mercado internacional. Perú tiene un fondo de estabilización de precios de los combustibles y eso ha restado volatilidad a los precios sujetos a ese fondo. Es muy apreciable que haya ese fondo de estabilización.

Perspectivas en el 2023

En función del desempeño del primer trimestre, ¿ven un año de crecimiento en el 2023?

Las señales del mercado han sido difíciles los dos primeros meses, pero a partir de marzo vemos una recuperación más sostenida de los volúmenes. Lamentablemente por los sucesos que todos conocemos, el primer trimestre estuvo muy influenciado por las manifestaciones; y este segundo trimestre, por el ciclón Yaku y el Niño Costero.

Nosotros somos un negocio de GLP, pero también logístico, hay mucho transporte y distribución.

Así, ¿cómo cerrarían el 2023?

Estimamos un crecimiento de un dígito en volumen. En valor, dependerá del commodity, es un poco variable e impredecible. El petróleo viene de una tendencia a la baja hace una semana, y luego empezó a subir. Está sujeto a unas variables que no podemos controlar, por eso hablamos más de volúmenes.

Luego del proyecto de aumento de capacidad de almacenamiento, ¿hay nuevas iniciativas en marcha?

Primero queremos completar un portafolio de soluciones energéticas para nuestros clientes, lo que puede significar que auditemos el sistema de energía de nuestros clientes, especialmente, en el sector industrial, pesquero, minero, agroindustria y los que hemos decidido como prioritarios. Así, podemos encontrar soluciones fotovoltaicas, de generación distribuida y soluciones de GLP.

¿Ven todavía espacio para crecer con GLP en el sector industrial?

Recuerda que el 12%de la matriz energética del Perú es GLP y 39% es diésel. Aún tenemos mucho espacio para hacer reemplazo de diésel. ¿Por qué no pueden ser los motores de los pesqueros artesanales y mediana pesquería a GLP, y ya no a diésel? El GLP es 30% más barato y emite 60% menos. Y tenemos otra iniciativa importante que es cómo colaborar con la reducción del uso de leña para cocina y otros combustibles, porque más allá del tema energético, es un problema de salud pública.

¿Para esas soluciones energéticas ya están generando una cartera de clientes?

Ya inauguramos tres proyectos fotovoltaicos pequeños, en distintos clientes en Arequipa y Huancayo, y esperamos seguir con esos proyectos y terminar el año con 20 proyectos fotovoltaicos y de baterías.

El plan también incluye la generación distribuida, ¿pero no faltaba todavía una reglamentación?

Todavía no ha salido el reglamento. Las autoridades están trabajando en ello y estamos seguros de que va a salir prontamente y podremos hacer cosas de ese tipo.

Así, ¿la apuesta por la industria crece frente al negocio enfocado en los hogares?

Sigue siendo muy importante para nosotros el mercado de consumo que atendemos con el balón de gas: atendemos más de 1.2 millones hogares todos los meses gracias a nuestra red de distribución y sigue siendo un mercado muy importante. Llegamos a todo el Perú gracias a las nueve plantas de envasado que tenemos, pero también tenemos un espacio para desarrollarnos en el sector industrial, vía el portafolio de soluciones energéticas integrales.

Plantas envasadoras y balones de gas

En la actividad de envasado de balones, ¿hay inversiones en marcha?

Hay dos proyectos en camino. Uno es inversiones adicionales en nuestra planta de Trujillo y estamos haciendo una planta completamente nueva en Piura.

¿Sería la décima planta de la compañía?

No. Estamos haciendo una mejor planta, porque nuestra planta actual quedó en medio de la ciudad. Estamos cerrando la antigua para hacer una nueva.

De esa manera, ¿cuánto invertirá la empresa en Perú?

Nosotros invertimos alrededor de US$ 10 millones o US$ 12 millones al año para el mantenimiento de nuestra base de activos, que es grande. Si el mercado crece y vemos oportunidades, siempre está la intención de seguir invirtiendo. La ampliación de la planta de Trujillo y la planta de Piura es un poco menos de US$ 5 millones.

¿Estas inversiones en plantas se terminan de ejecutar este año?

Es un periodo un poco más largo, empiezan este año y deben culminar en el tercer trimestre del 2024. Son proyectos que apuntan ofrecer a nuestros clientes en el norte una mayor capacidad de almacenamiento y de tener productos más amplios para sus necesidades, para una demanda residencial e industrial, de la agroindustria y pesca.

Regulación y normativas pendientes

¿Hay temas pendientes en la agenda regulatoria del GLP?

Tenemos mucho apoyo de las autoridades para todos los problemas normativos y siempre estamos atentos, y las líneas de comunicación son siempre muy fluidas. Probablemente en los siguientes días veremos un debate del precio único del GLP, porque hoy hay el precio del envasado y del granel.

¿Ustedes participan en ese debate a través de los gremios?

Hay una conversación permanente en los gremios donde participamos para dar nuestros puntos de vista para que las autoridades decidan sobre la política pública que crean que es más conveniente. Hay un fondo que hoy estabiliza el precio del GLP envasado y no el de granel, a nosotros nos gustaría que haya un solo precio. El debate está en el ámbito de la aplicación del fondo.

De otro lado, como viene la seguridad energética, ¿sigue habiendo desafíos?

Hay desafíos enormes. Lo que debemos entender es cuál debería ser la capacidad de almacenamiento que el país necesita para tener noción de esta seguridad energética. Es un insumo crítico y deberíamos discutir con las autoridades cuales son las capacidades de almacenamiento que el Perú necesita en las diversas zonas.

Desde las asociaciones de consumidores hay demanda por mayores inversiones en almacenamiento, ¿ustedes ven factores que limitan las inversiones?

Necesitamos ver la velocidad de crecimiento del mercado y como se recuperan esas inversiones. Hoy esos elementos están bajo discusión interna.

En tanto, ¿la informalidad sigue siendo importante?

Es un tema álgido. Estimamos que más del 15% del mercado que es informal en el envasado y también hay informalidad en la adulteración de balones. Cuando pides una marca crees que te llegó esa marca, pero es un balón que no fue recertificado y no tiene le peso exacto probablemente, es un riesgo de seguridad para la casa, el transporte y todo.

Para atacar esa situación, ¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Nos ayudan permanentemente, los estamentos de Osinergmin, la misma Policía Nacional, la Policía fiscal, pero como todo, este es un problema multicausal y está en muchos lados. Es difícil atacarlo muy rápidamente, pero sí recibimos el apoyo de las autoridades y el compromiso de que eso no siga sucediendo, por un tema de seguridad.

Sobre el aspecto de seguridad, también se discutía la mejor manera del trasporte, si podía ser en moto, bicicleta, ¿se llegó a resolver eso?

Ahí todavía no hay un marco normativo, no existe. Es algo que está en pleno debate, en plena discusión. Hay un asunto de seguridad, pero también tenemos localidades en Perú a las cuales no vas a poder llegar si no usas una moto, entonces no es tan simple como prohibir algo.

¿Hay un plazo o periodo para que este asunto se defina?

No, aun, hay una agenda como gremio con las autoridades y es un tema que se discute siempre.

Finalmente, luego de los casos de concertación de precios entre el 2017 y 2019, en los cuales Solgas fue involucrada, ¿qué medidas ha tomado para no repetir esa situación?

Esos casos son previos a la gestión actual y puedo asegurar que hoy tenemos estrategias de ‘compliance’ para asegurar la competencia en el segmento, de acuerdo con todas las indicaciones que tiene la empresa.

¿Los casos ya se cerraron o hay todavía procesos pendientes?

Entiendo que están en el Poder Judicial. Han salido del Indecopi.

FICHA TÉCNICA:

Nombre: Mario Matuk Chijner.

Edad: 56 años.

Cargo: gerente general de Solgas.

Profesión: Ingeniero Industrial por la Universidad San Agustín de Arequipa, con una Especialización en Marketing por UMEA Business School de Suecia y en Liderazgo Avanzado por la Universidad de Harvard.

Trayectoria: Profesional con más de 30 años de experiencia en puestos gerenciales para empresas nacionales e internacionales, en sectores como hidrocarburos, energía y minería, tales como Exsa, Aesa, Pluspetrol, Shell, entre otros.