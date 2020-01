El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) impulsará este año un plan para promover la reconversión de cultivos de café en ciertas zonas donde no resulta tan rentable.

El titular de la cartera, Jorge Montenegro, refirió que Perú se debe enfocar en cultivar café por encima de los 1,200 metros del nivel del mar, ya que las condiciones climáticas generan que se produzca un café de mejor calidad.

Para las zonas menores a 1,200 metros sobre el nivel del mar, donde aún se cultiva café, el Minagri aplicará el plan de reconversión.

“El café se debe concentrar sobre los 1,200 metros sobre el nivel del mar. Ya han sido identificadas zonas de cultivo a menos de 1,200 metros con plantaciones muertas y allí trabajaremos propuestas de reconversión hacia cultivos como el cacao y la piña”, señaló Montenegro a Gestión.pe.

En precio internacional del café bajó durante gran parte del 2019, y la perspectiva de los analistas es que esta tendencia se mantendrá por un buen tiempo.

Según cifras de la Junta Nacional del Café (JNC), la producción y exportación de café peruano bajó en el 2019 y la perspectiva para el 2020 también es negativa.

El gremio señaló que las exportaciones alcanzaron 5 millones 14 mil quintales durante los meses enero/diciembre del 2019, contra 5 millones 661 mil quintales del año 2018, representando una caída de 11.43%.

El valor de las ventas también muestran un retroceso de 7.79%, al sumar US$ 627 millones contra US$ 680 millones del año anterior, a pesar de los esfuerzos que las organizaciones de productores realizan para mejorar productividad y calidad del grano aromático.

Para este año la JNC estima que la producción de café en el Perú caería un 9.4%, debido a un debilitamiento de los precios del café durante gran parte de este año, que ya ha llevado a algunos productores nacionales a abandonar este tipo de cultivo.

Cafés especiales

En reciente entrevista con Gestión.pe, el presidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora, José Ezeta Carpio, coincidió en que los productores nacionales deben migrar hacia el cultivo de cafés especiales, que se producen sobre los 1,000 metros de altura, y que cada vez tienen un mayor valor en el exterior.

De acuerdo con sus cálculos, esta es la mejor alternativa para los productores afectados por los precios internacionales del café, puesto que las señales apuntan a que en los próximos dos o tres años el precio del café en el mercado no mejorará.

“El mercado mundial quiere café fino, café especial. El que está cayendo de precio es el café convencional, que se vende en bolsa, pero el café especial está subiendo de precio. Los agricultores tienen que virar hacia los cafés especiales”, dijo Ezeta en entrevista con Gestion.pe.

En el país, hay 230,000 unidades productivas de café, la mayoría corresponde a pequeños productores o familias, por lo que se deduce que un millón de personas están vinculadas a esta actividad. De dichas unidades, solo el 5% produce cafés especiales.

Si bien un quintal (46 kg aproximadamente) de café un convencional se comercializa en el mercado internacional a US$ 100, un quintal de cafés especiales puede costar entre US$ 300 y US$ 500.

¿Por qué los cafés especiales se cultivan en la altura? "La mayor altitud hace que la síntesis de la planta sea más lenta y homogénea, por lo que la maduración es más prolongada y el café es capaz de adquirir todos los nutrientes del suelo hasta hacerlo un producto más consistente", explicó Teodomiro Meléndez, gerente de calidad de la cooperativa Cenfrocafé, en una entrevista con la agencia Andina.

Por otro lado, para la producción de los cafés especiales, los agricultores necesitan recibir una capacitación técnica sobre el proceso de postcosecha y de secado.

En esa línea, el ministro Montenegro destacó la reciente aprobación del Plan Nacional de Acción del Café Peruano 2019-2030.

“Vamos a dar asistencia técnica y financiamiento para mejorar la competitividad del sector”, anotó.

