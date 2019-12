Ante la continua caída internacional de los precios del café convencional, los productores nacionales deben migrar hacia el cultivo de cafés especiales, que cada vez tienen un mayor valor en el exterior, sostuvo el presidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora, José Ezeta Carpio.

De acuerdo con sus cálculos, esta es la mejor alternativa para los productores afectados por los precios internacionales del café, puesto que las señales apuntan a que en los próximos dos o tres años el precio del café en el mercado no mejorará.

“El mercado mundial quiere café fino, café especial. El que está cayendo de precio es el café convencional, que se vende en bolsa, pero el café especial está subiendo de precio. Los agricultores tienen que virar hacia los cafés especiales”, dijo Ezeta en entrevista con Gestion.pe.

En el país, hay 230,000 unidades productivas de café, la mayoría corresponde a pequeños productores o familias, por lo que se deduce que un millón de personas están vinculadas a esta actividad. De dichas unidades, solo el 5% produce cafés especiales.

Si bien un quintal (46 kg aproximadamente) de café un convencional se comercializa en el mercado internacional a US$ 100, un quintal de cafés especiales puede costar entre US$ 300 y US$ 500.

Los cafés especiales se cultivan sobre los 1,000 metros de altura y, para su producción, los agricultores necesitan recibir una capacitación técnica sobre el proceso de postcosecha y de secado.

Para mitigar los efectos de la caída de precios en los ingresos de los productores de café convencional, Sierra y Selva Exportadora (que también se encarga de promover el acceso a los mercados locales) busca impulsar el consumo interno de café, mediante una campaña que se encuentra preparando.

En la actualidad, el consumo per cápita anual es de 700 gr en el Perú, mientras en Brasil es de 5 kg y en Colombia, de 2 kg.

“No hay una cultura de consumo de café. Para salir con un plan de café, tenemos que aliarnos con el Colegio Médico, con el Minsa y explicarles que vamos a salir a estimular el consumo de café”, comentó Ezeta.