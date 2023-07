Expertos de más de diez países se reunieron el último jueves en Lima para analizar el proceso de una posible reforma de pensiones en Perú.

Si bien afirmaron que no existe una fórmula única y se debe observar las variables de cada nación para llevar adelante este proceso, Carmelo Mesa–Lago, expresidente de Asociación de Estudios Latinoamericano y catedrático de la Universidad de Pittsburgh, indicó que “ una reforma debe ser hecha por el país y debe ser precedida por un diálogo social que legitime el proceso ”.

Agregó que en los últimos quince años, existen cuatro claras tendencias hacia la disminución de los modelos sustitutivos, el aumento de los modelos mixtos de dos pilares, el incremento del papel del Estado en los sistemas de pensiones y las restricciones a las administradoras privadas de pensiones.

En tanto, Ignacio Apella, economista sénior para la Práctica Global de Protección Social para América Latina del Banco Mundial, consideró que los sistemas multipilares generan mejores incentivos para la contribución, al permitir la combinación de un conjunto de instrumentos de protección social.

“Es la tendencia, pero no se puede dejar de observar las características de cada país, sobre todo las demográficas y sociales”, puntualizó durante el II Seminario Internacional Perspectivas y Retos de los Sistemas de Pensiones, organizado por la ONP.

En el evento también participó el presidente del Tribunal Constitucional del Perú, Francisco Morales, quien resaltó que desde el órgano colegiado se ha fijado jurisprudencia para garantizar la igualdad en el sistema previsional. Mencionó, a manera de ejemplo, la eliminación del requisito de que el varón sea mayor de 60 años para acceder a una pensión de viudez.

A su turno, Luis Guillermo Buliti, secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de Argentina, presentó la experiencia de su país para llevar la protección social a los trabajadores rurales. “Se trató de brindar incentivos, tanto a los trabajadores como a los empleadores; entre ellos la posibilidad de pagar el aporte cuando se venda la producción”, detalló.

David Tuesta, ex ministro de economía del Perú y director para Latinoamérica de pinBox Solutions, presentó el caso EjoHeza, un plan de ahorro a largo plazo basado en tecnología simple para dotar de pensiones a los ruandeses. Destacó que desde esta iniciativa se promovió también la inclusión financiera en pensiones, para segmentos vulnerables.

En el reto “Cotizaciones”, Any Benítez, vicepresidenta de Colpensiones, narró la experiencia colombiana en la implementación del programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Explicó que este modelo de protección para la vejez favorece a las personas que no cuentan con la posibilidad de cotizar para la pensión, o que han cotizado, pero al llegar la edad no tienen la totalidad de aportes.

En Corea, en tanto, el estado pone énfasis en el intercambio de datos para garantizar los derechos de los beneficiarios del sistema de pensiones. Así lo señaló Sang-Pil Han, jefe del Instituto de Información de Seguridad Social de Corea. Afirmó que se busca contar con una base unificada que permita tener plenamente identificado el tipo de prestación que recibe cada trabajador.

En el reto “Prestaciones”, Manuel Lozano Felipe, economista y actuario por la Universidad de Barcelona, abordó los “Retos de la desacumulación” y puso énfasis en cómo evitar que el pensionista pierda su poder adquisitivo. Coincidió con otros panelistas en que el problema de la cobertura se debe abordar con mejores trabajos y mecanismos para evitar la informalidad.

En otro momento, Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social de Uruguay, indicó que su país aprobó recientemente una reforma en pensiones la cual calificó de “coherente y exitosa”. Consideró como los grandes retos la cobertura y suficiencia del sistema que tiene como principal fortaleza el mantener una tasa de reemplazo del 60%.

En este bloque también estuvieron presenten expositores de Alemania y Japón. Kengo Wakabayashi, director de la División de Pensiones del país del sol naciente detalló que Japón aplica el sistema de reparto que tiene entre sus características una tasa de contribución del 18.6% y que la afiliación es para todos los ciudadanos.

¿Qué opinó la ONP?

Victorhugo Montoya, jefe de la ONP, destacó que a través de este seminario se busca contribuir al debate, en el marco la reforma del sistema de pensiones en nuestro país; poniendo a disposición experiencias y aprendizajes de otros países que ya pasaron por este proceso.

“Queremos un sistema pensado en el ciudadano, donde nadie se sienta excluido. Escuchar la experiencia de otros países revitaliza y enriquece. Conocer cómo afrontaron la informalidad o cómo hicieron para facilitar la cotización aporta mucho al debate, a la búsqueda de un consenso político, social y económico”, indicó.