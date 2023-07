En general, ¿qué opina sobre la propuesta de reforma del sistema de pensiones presentada por el Gobierno, que aún debe ser ratificada por la Presidencia del Consejo de Ministros?

Los inversionistas institucionales de largo plazo en el Perú son las AFP y compañías de seguros, son los que realmente tienen conocimiento de cómo se administran los fondos de pensiones. Pero en la propuesta solo se menciona como nuevos posibles competidores en el sistema de pensiones a bancos y cajas (municipales), y no debe ser así porque estos no tienen capacidad ni expertise para administrar fondos. Sería muy riesgoso permitir que cajas y otras entidades financieras manejen estos fondos.

Pero fuera de los competidores, ¿cómo evalúa el planteamiento de reforma?

Estoy en desacuerdo en cómo se está manejando el tema. La reforma tiene que ser integral y balanceada. Solo hay tres propuestas, la del Ejecutivo y las del Congreso (dictámenes de las comisiones de Economía y Trabajo). Para intentar una reforma, debe ser abordada a profundidad y con la complejidad que se necesita, pero con lo que hasta ahora se propone se corre el riesgo de generar un Frankenstein. Lo ideal es que, tras un debate amplio, se llegue a un acuerdo entre el Ejecutivo y los congresistas y que surja una versión unificada. Pero alcanzar ese acuerdo en el Pleno del Congreso, en la discusión, sería un gran error.

Aunque hay consenso en el Gobierno y Congreso en torno a la iniciativa para incorporar más participantes al sistema de pensiones, además de las AFP.

La competencia es bienvenida, así como ‘desafepeizar’ la discusión sobre el sistema de pensiones. Si se permite que otros jugadores compitan se va a quitar presión a las AFP, que ahora concentran todas las críticas. Pero difícilmente van a entrar nuevos competidores si la regulación que hoy se aplica a las AFP, se mantiene, porque los costos regulatorios que estas afrontan son elevados y pueden desincentivar el ingreso de más jugadores, además de que a estos les puede faltar mercado. Los costos serán muy altos para los que hoy no están en el sistema.

Costos elevados en sistema de pensiones

¿Cuáles son los mayores costos?

Hay costos elevados en el sistema de pensiones. El marco regulatorio es muy costoso y no es malo que sea así. Por ello, entre otras medidas, se debe apuntar a centralizar el back office de los participantes en el sistema; si no se reducen estos costos, el ingreso de nuevos competidores puede terminar en un saludo a la bandera. En general, preocupa que no haya una propuesta de reforma única, que no se precise, por ejemplo, los costos fiscales que esta puede generar. Falta más análisis y detalle a las propuestas presentadas.

Si se llega a un consenso para aprobar la norma de reforma, luego se puede desglosar los detalles en el reglamento.

Hay diferencias enormes con lo que propone la Comisión de Trabajo, por ejemplo. Así es difícil llegar a un consenso. Entonces, es una ley que no debería aprobarse. No me parece que sea el momento para discutir una reforma previsional. No me gustaría que se apruebe con lo que hasta ahora se plantea.

¿Pero acaso no es conveniente, por ejemplo, que los trabajadores independientes aporten para su pensión, como figura en las tres iniciativas?

Que los independientes aporten parece saludable, pero eso ya se aprobó en el 2012 y luego se anuló por la resistencia que opusieron las personas. Veo difícil que se vaya a aprobar eso. Me temo que esta reforma no va a incluir a más personas al sistema de pensiones. Además, ninguna de las tres propuestas obliga a los afiliados a jubilarse con una renta vitalicia, que garantice un monto mínimo para la vejez. Para qué van a obligar a aportar, si hoy la mayoría al llegar a la jubilación retira su plata (la ley permite disponer del 95.5% del fondo de pensiones acumulado por el afiliado).

¿Y cómo quedan los jubilados que retiran su fondo?

La mayoría de los que retiraron se gastaron toda la plata. Mucha gente que se jubiló, a los 67 o 68 años se quedó sin pensión. El 96% retiró su fondo y no contrató una renta vitalicia, que es el fin para el que se creó el Sistema Privado de Pensiones. Pero a nadie le importa eso. Sería más justo que haya un real consenso para la reforma y que se debata públicamente.

Interseguro sería mejor opción que Interbank

Entonces, ¿Interbank no está interesado en participar en el sistema de pensiones?

No lo sé. Habría que ver cómo queda la norma y el reglamento. Si Interbank ingresa, sería como una unidad independiente del banco, con una muralla china de por medio. Pero es complicado porque no hay mercado: las AFP administran ahora un 30% menos de fondos que antes de la pandemia. Entonces, no existe masa crítica suficiente en el sistema para que más participantes ingresen y les sea rentable hacerlo.

¿Y para la aseguradora de IFS (Interseguro)?

Las aseguradoras y AFP, por su naturaleza, administran fondos de largo plazo; los bancos, no, no es su negocio. El grupo (IFS) tiene banco y seguros. A título personal, hace más sentido que ingrese la aseguradora (al sistema de pensiones). Por eso sería un grave error que se apruebe una ley que busque más competidores y deje afuera a las aseguradoras. Interseguro tiene el expertise y conoce el negocio, por lo que podría administrar pensiones, pero ello depende de la norma.