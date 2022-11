Si bien esta tasa de crecimiento es superior a la otros países de la región, no es suficiente para cerrar las brecha que aún tiene el país. El propio viceministro de Economía, Alex Contreras, reconoció que crecer al 3% no es suficiente, pues no alcanza para crear la cantidad de empleos que el país requiere y tampoco va a reducir la pobreza.

Incluso Contreras hace un análisis respecto de cuál puede ser el futuro de los ingresos de las personas si se mantiene esta tendencia. El economista hace referencia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al cual Perú aspira pertenecer y señala que con un crecimiento de solo 3%, el país lograría el PBI más bajo de este grupo recién en 14 años.

“Si queremos acceder a ser un miembro de la OCDE, creciendo a tasas de 3% nos demoraría alrededor de 14 años pensando en términos de ingresos per cápita, es decir, si queremos converger al último de la fila de la OCDE que es México actualmente (US$ 19,000 de PBI per cápita). Creciendo el doble nos tardaría solo siete años”, dijo en el Seminario de Investigación del CIES.

El PBI per cápita es un indicador no solo del ingresos, sino que está atado a aspectos sociales, como salud o educación de los ciudadanos.

Por ello, Contreras considera que el gran reto que el país enfrenta pospandemia es crecer más y mejor. Para lograrlo se requiere revertir la caída del PBI potencial de la economía con un mayor fomento de la productividad y la competitividad.

Actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene implementado el denominado Plan Impulso Perú que tendrán nuevas medidas, las cuales iban a ser presentadas hoy lunes 7 de noviembre, aunque la conferencia sobre estos anuncios fue postergada.

Fortaleza fiscal y resiliencia de la economía

El viceministro de Economía destacó que una de las fortalezas más importantes del país es la fiscal, lo que le permite tener una resiliencia en los mercados a pesar de los choques por los que ha pasado, como la pandemia.

Por esta razón cree que la senda de consolidación fiscal, para retornar a que el país tenga un déficit de 1% del PBI, debe mantenerse y respetarse.

“No puede ponerse en peligro la institucionalidad de las reglas fiscales en el Perú con interpretaciones legales. Es algo que como Ministerio de Economía, tenemos que ser enfáticos”, dijo.

La semana pasada, Gestión reveló que el Tribunal Constitucional tiene una nueva interpretación del artículo 79 de la Constitución que abre la puerta a que los congresistas puedan presentar proyectos de ley que generen gasto al Estado.

Según dicho artículo, “los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”.

Sin embargo para el TC esta restricción solo aplica para el presupuesto público del año vigente. Es decir, una iniciativa legislativa no podría generar gasto en el año en que se aprueba, pero sí ser considerado en el presupuesto de los años siguientes.