Los envíos de granada peruana al mundo alcanzaron los US$ 6.6 millones en enero, registrando un aumento del 448% en comparación al mismo mes del 2023 cuando el monto ascendió a US$ 1.2 millones, precisó la Asociación de Exportadores (ADEX).

La fruta dulce se despachó en dos presentaciones, fresca y congelada. La primera representó el 96.6% del total (US$ 6.4 millones) y la segunda 3.4% (US$ 230,000). En volumen fueron 2,285 toneladas fresca y casi 48,000 toneladas congelada.

Países Bajos lideró el ranking de mercados con US$ 5.5 millones, logrando una concentración de 83% y un crecimiento de 429%. El segundo lugar lo ocupó Brasil, con US$ 325,183 y el tercero Estados Unidos con US$ 304,000. Completaron el top five Reino Unido (US$ 196,371) y Alemania (US$ 155,414). Otros fueron Canadá y Colombia.

LEA TAMBIÉN Progranadas probará este año con nueva variedad española para ampliar ventana de envíos

En total fueron ocho destinos a los que llegó este superfood. De acuerdo a datos de Adex, el incremento más importante lo presentó Brasil con 718%, seguido de EE.UU. con 454%, Países Bajos con 429% y Alemania con 203%.

Las empresas que exportaron esta fruta fueron Agroinca Productos Peruanos de Exportación (con una participación del 35%), Inka Select Fruit, Siembra Alta, Exportadora Frutícola Del Sur, Frutos Tropicales Perú Export, Fundo América, Sobifruits, Agrícola Los Medanos, Pomica Perú, Uvica y Fionafood.

La producción de granadas se concentra en Ica, donde se desarrolla alrededor del 80% del total, seguido de Arequipa, Lima, Lambayeque y Ancash, aunque en los últimos meses surgió Tacna como otra región productora.

LEA TAMBIÉN Tacna: especialistas buscan valorizar residuo de la granada para mejorar cadena productiva

Claves

Volumen: la exportación de granada fresca creció 411% y la congelada 295%.

la exportación de granada fresca creció 411% y la congelada 295%. Superalimento: la granada es rica en vitaminas C, E, K, entre otras, y resalta por sus propiedades astringentes, antinflamatorias y depurativas. Además, tiene bajo contenido calórico y ayuda en reducir la presión arterial.

TE PUEDE INTERESAR SOBRE LA GRANADA PERUANA