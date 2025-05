En total, son cuatro las iniciativas legislativas que Gestión identificó que tendría impactos nocivos, un efecto que podría afectar el propósito final del nuevo AJICH: extender la capacidad de recepción de pasajeros anuales al Perú y fomentar el turismo en el país.

De hecho, incluyendo estos cuatro proyectos analizados, en total hay 22 proyectos de ley que buscan regular el sector aeronáutico, pero salvo uno, para el internamiento temporal de los servicios, el resto son “agravios” al transporte aéreo. Así lo consideran los especialistas.

Buscan una “doble sanción”

La propuesta más avanzada gira en torno al derecho a endosar (transferir a otra persona) los tickets aéreos. Esta propuesta fue aprobada por insistencia en el pleno del Paralamento del 30 de abril, solo dos días después de haber ingresado en agenda. El Poder Ejecutivo la había observado en diciembre.

Este proyecto, el N° 5562/2022-CR, también plantea que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sancione los casos donde alguna aerolínea se niegue a proceder con el endoso.

El problema con este planteamiento es que avanzó ignorando las observaciones del Ejecutivo y del mismo Indecopi, que le dijo textualmente al Congreso que ellos ya multan dichas situaciones.

El MTC podrá aplicar sanciones en caso una aerolínea no cumpla con emitir el boleto aéreo transferido a otra persona por el titular. Foto: Istock

“El supuesto que se pretende regular (...), se encuentra previsto de forma general en el numeral 66.7 del artículo 66 del Código (del Consumidor); por tanto, este extremo del proyecto de ley no resulta viable“, señaló Indecopi cuando fue consultado por el tema.

Para Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), este planteamiento genera una sobreregulación.

“Una posible falta será sancionada por dos entidades y en el mismo nivel: administrativo. Va a generar inconvenientes entre los mismos pasajeros y proveedores por tener una doble instancia”, recalcó.

A Miguel Mena, socio en Derecho Aeronáutico de CMS Grau, le parece claro que esta futura ley generará una posible “doble sanción” por un mismo hecho, situación que podría motivar poca claridad para las empresas del sector.

“Harán que desaparezca el negocio low cost porque no habrá cobertura para pasajeros, por ejemplo, que buscan ir y volver el mismo día. En el proyecto no hay sustento técnico, se están basando en la regulación anecdótica: me pasó a mí y sacó una norma al respecto”, manifestó.

Eliminar procesos y costos en pasajes aéreos

También hay otros dos proyectos de ley, acumulados en un mismo dictamen, que proponen que los asientos de avión se escojan sin costo. Además, se fija como una regla que se lleve un equipaje de hasta 10 kilos en cabina.

Los proyectos N° 2210/2021-CR y 2956/2022-CR se presentaron en 2022, pero recién desde marzo de este año se encuentran en agenda del pleno. Aquí la preocupación de AETAI es bien directa: afectaría la libre contratación.

“Cerca del 70% de pasajeros en Perú viajan sin escoger un atributo adicional en sus pasajes, según IATA. Aquí están afectando el modelo de negocio, nos están diciendo cómo cobrar y qué no”, reclamó.

De esta forma también lo analiza Mena, quien indica también que sería una propuesta inconstitucional. “Atenta directamente contra la libertad de contratación. Y, nuevamente, mataría al negocio low cost. Modalidades de viaje light, que son para estadías cortas, se verán afectadas por esto. No favorecerá al consumidor”, sostuvo.

La modalidad de oferta low cost en pasajes aéreos podría verse afectada por algunos proyectos que promueve el Congreso. Crédito: Freepik.

El cuarto proyecto, como ya informó Gestión, es el proyecto de ley N° 5915/2023-CR, busca eliminar el check-in, obligando a las aerolíneas a entregar la tarjeta de embarque al momento de comprar el pasaje de vuelo.

Esta propuesta fue aprobada por su única instancia de estudio, la Comisión de Transportes, en su sesión del pasado 15 de abril, aunque en el sistema del Congreso su estado procesal no ha variado de “en comisión”.

A Mena este proyecto le parece inaplicable en la práctica, ya que si un pasajero compra su pasaje meses antes del vuelo, puede que la aerolínea aún no tenga los detalles operativos definidos como para entregarle el boarding pass desde ese momento.

“Evidencia la ignorancia absoluta de los congresistas. Cuando uno compra el pasaje, puede que aún no se sepa cuál será la configuración de la cabina: no todos los aviones tienen la misma capacidad. Otros asuntos de seguridad, como verificar las identidades, también siguen pendientes”, refirió.

Éxito del nuevo Jorge Chávez podría verse impactado por iniciativas del Congreso

El último miércoles 30 de mayo, cuando anunció la nueva fecha de apertura, el ministro Raúl Pérez Reyes recordó cuál es el verdadero propósito de abrir un nuevo terminal para el AIJCH.

Se busca extender su capacidad para recibir pasajeros al año. El titular del MTC remarcó que el actual terminal fue diseñado para recibir 15 millones de visitantes al año, pero actualmente está “saturado”.

El nuevo AIJCH soportará el doble de ese flujo: 30 millones. Aunque Pérez Reyes dijo que eso será en “un primer momento”. Para 2026 podría recibir 40 millones.

Consultado por si estos proyectos de ley afectarían de alguna forma ese potencial de captación, Gutiérrez respondió que lamentablemente sí.

“Por supuesto, no me quedan dudas. Todos estos proyectos generan inestabilidad jurídica. No hay sustento estadístico para petardear un modelo de negocio que hoy tiene la oportunidad de retomar crecimientos de dos dígitos, como fue hasta la pandemia”, reclamó el gerente de AETAI.

MTC y LAP informan a la ciudadanía que desde el 1 de junio funcionará el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Gutiérrez también alertó que, ante la aprobación de estos y otros cambios similares, las aerolíneas podrían optar por encarecer el costo de los pasajes aéreos para “absorber” las nuevas disposiciones en sus operaciones.

El vocero de AETAI también remarcó que todas las medidas aquí retratadas van en contra de lo que dictaminan las reglas aeronáuticas internacionales.

“Porque Perú saca una norma la industria mundial no cambiará. Hay niveles de control operativo previos a los viajes de los que no se puede prescindir”, manifestó.