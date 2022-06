El aumento en los precios de los fertilizantes ha impactado a los microempresarios agrícolas, y se ha sentido también en la toma de créditos, por lo que en los últimos meses se han ampliado los montos para los clientes vinculados a ese sector, señaló Joel Siancas, presidente de Caja Sullana.

Cabe precisar que el alza de los precios de los fertilizantes es un fenómeno que ha estado presente desde mediados del 2021, por el aumento del precio del gas natural (insumo para su producción), restricciones de China a la exportación de fertilizantes, y el aumento de los precios del transporte en contenedores.

Esto se ha hecho más nítido por la guerra de Rusia contra Ucrania, considerando que ese país es un importante proveedor de urea, el principal fertilizante usado en el Perú (alrededor del 70% de las importaciones venía de Rusia). Este contexto subió los precios de este fertilizante, de manera importante, en el mercado local.

Siancas mencionó que, en su mayoría, son créditos pequeños los que se les da al sector, pues se trata de pequeños agricultores que manejan entre 1.5 y cinco hectáreas. Mencionó que, ante el actual contexto, se optó por ampliar los montos, esperando que la demanda esté “asegurada”, ante la menor oferta de cosechas por la falta de fertilizantes.

“Sobre todo, a los mejores clientes en el sector se les ha dado un monto mayor de crédito para poder cubrir sus costos mayores. Se dieron aumentos de más del 25% a los microcréditos desde hace mes y medio. En promedio, antes estaban en S/ 9,000 y S/ 10,000 los montos otorgados, mientras que ahora están entre S/ 14,000 y S/ 15,000 para los pequeños agricultores. Es posible que hayan más ampliaciones, pero es algo que se irá observando”, indicó.

Siancas mencionó que hay un segmento de clientes del sector, a los que no se le ha podido ampliar el monto del crédito como solicitaban, por su mayor sensibilidad al desabastecimiento de fertilizantes. Indicó que, en ese caso, el riesgo aumenta, por lo que es más difícil financiarlos.

“Hay un riesgo de desabastecimiento, que de darse, finalmente impacta en la productividad del microempresario. Se tiene que ser prudente con aquellos que no tienen tanta necesidad de fertilizantes, y aquellos que, a pesar de los mayores costos, pueden salir adelante y obtener el insumo. Usualmente es más fácil con los frutales, que son cultivos que no necesitan de tanto abono. Por el contrario, cultivos como el arroz, son más intensivos en fertilizantes y están más expuestos a que se agrave el problema (de desabastecimiento)”, apuntó.

Con respecto a las tasas, Siancas señaló para el caso de su entidad, que no ha habido una variación en específico para los clientes del sector por el momento, al igual que en su nivel de mora. Aunque espera que las tasas aumenten para los microcréditos en general.

“Un crédito agrícola no es barato, pues se necesita un mayor esfuerzo de verificación de las operaciones, en donde incluso entran ingenieros agrónomos en el análisis. Por ahora, las tasas para el sector van desde 26% a 40%. La mora ha estado en los niveles normales, y no hemos visto un tema de impacto por ahí. Por otro lado, las tasas están en alza por la inflación, y los retiros de las AFP y CTS (competencia para captar depósitos). Es probable que haya un incremento, pero en general, no solo para el sector”, anotó.

Compra de fertilizantes

La semana pasada, luego de que Agro Rural declaró desierta la compra de urea que buscaba solucionar la falta de abastecimiento a los agricultores (problema que se había advertido desde enero), finalmente otorgó la buena pro a la compañía brasilera MF Fertilizantes , que será la responsable de proveer el insumo cuyo primer lote (de 40,000 toneladas) llegaría en 35 días a los puertos de Callao, Matarani y Salaverry.

Cabe indicar que algunos analistas señalan que el monto a utilizar (S/ 348 millones para 73,529 toneladas) es insuficiente (solo cubren el 25% de lo que se necesita en un año), y que posiblemente no cuenten con las provisiones a tiempo para la campaña agrícola 2022-2023.

Al respecto, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), señaló que, a pesar de los mayores costos del sector agrícola por los fertilizantes, hay más disponibilidad de agua en los reservorios del país.

“Se viene afectando el costo de producción agrícola. Sin embargo, ahora hay una mejor disponibilidad de agua en distintos reservorios del país, por lo que las condiciones atenúan el impacto de los costos de fertilizantes”, indicó.

Agregó que es fundamental que haya una adecuada coordinación entre los diferentes agentes involucrados, sean públicos y privados. “Lo que se viene observando es que hay sectores más vulnerables, y otros que se han venido preparando. Se ha visto sustitución hacia otro tipo de fertilizantes para atenuar el impacto”, anotó.