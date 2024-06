Durante su participación en el VIII Foro Logístico organizado por la Asociación de Exportadores (ADEX), el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, anunció que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) implementará una política ferroviaria con el objetivo de promover el crecimiento de las exportaciones y contribuir a la recuperación económica.

Pérez Reyes detalló que, a pesar de los logros alcanzados en los últimos 25 años, con exportaciones que superan los US$ 65 mil millones y más de US$ 10 mil millones en agroexportaciones, el sector enfrenta nuevos desafíos.

Destacó la importancia de incrementar las concesiones de carreteras, mencionando que actualmente existen entre 6 y 7 concesiones activas, mientras que se esperaba tener más vías concesionadas. Según el ministro, de los 41 corredores logísticos identificados, 15 han sido encargados a Proinversion para su concesión.

En cuanto a la infraestructura ferroviaria, Pérez Reyes señaló que Perú cuenta con solo 314 kilómetros de ferrovías. Anunció que la próxima semana se lanzará una nueva política ferroviaria destinada a mejorar la cobertura y eficiencia del transporte ferroviario en el país, particularmente en la costa y las rutas de penetración.

El ministro también mencionó varios proyectos importantes que están en proceso, como Chavimochic III, Majes Siguas II, Chinecas y Alto Piura, y otros proyectos mineros como Michiquillay y la ampliación de Toromocho. Indicó que estos proyectos no deben seguir recargando las carreteras y subrayó la necesidad de un enfoque integral en la planificación y ejecución de estas infraestructuras.

Pérez Reyes mencionó que se proyecta una inversión de US$ 30 mil millones en 40 años para el desarrollo de esta política ferroviaria, con un alto componente de cofinanciamiento. Expresó la intención de que las exportaciones aumenten de US$ 65 mil millones a US$ 150 mil millones en los próximos 20 años y que la economía retome una tasa de crecimiento del 5%.

Por su parte, el presidente de ADEX, Julio Pérez Alván, habló sobre la reciente aprobación de la nueva Ley de Cabotaje y la próxima inauguración del Puerto de Chancay, que se espera transformen significativamente el sector logístico peruano. Según Pérez Alván, la modernización y optimización de los procesos logísticos representan un desafío que requiere la colaboración estrecha entre el sector público y privado.

Según cifras del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX), las exportaciones totales vía marítima en 2023 alcanzaron los US$ 51 mil 483 millones, representando el 80% del total de exportaciones y una variación positiva del 0.85% en comparación con el año anterior. La minería tradicional y la agroindustria movilizada vía marítima tuvieron las mayores participaciones, con el 61.6% y 14.3%, respectivamente.

José Carlos Schroth, presidente del comité de Servicios al Comercio Exterior de ADEX, subrayó la necesidad de que el país cuente con una infraestructura bien planificada para evitar riesgos en las obras en curso y futuras, lo que podría tener consecuencias negativas para la economía. Citó como ejemplo la recién aprobada Ley de Cabotaje, que crea oportunidades de inversión en infraestructura portuaria y logística y mejora las cadenas de suministro para carga seca y refrigerada.

