- El Perú no llegó a cumplir con la meta del déficit fiscal en el 2023, ¿qué sensación le deja?

Es la primera vez en más de 20 años que se incumple con el “techo” del déficit fiscal. Se dio en un contexto bastante retador y difícil, era algo que nosotros ya nos esperábamos. Desde agosto del 2023 estimamos que el déficit cerraría en 2.7% del PBI y, al parecer, terminó en 2.8%, con datos preliminares del Banco Central de Reserva del Perú.

Pudo ser un poco más ancho el déficit si es que no se daba la transferencia de las utilidades del Banco de la Nación, eso le restó aproximadamente 0.1% del PBI, pero en general ilustra lo retador que fue el año pasado y te deja un sabor amargo en la boca.

- Al no cumplir con el “techo” del déficit fiscal, ¿el MEF pierde la confianza y credibilidad?

De parte de la comunidad internacional de inversionistas no creo porque van a entender el contexto en que se dio. Desde nuestro punto de vista, ya lo veíamos venir en cierta manera, pero es como una pequeña mancha en el récord para el Perú que había sido impecable.

No sé si le resta credibilidad al MEF. Hemos visto que insistió que se iba a cumplir porque tenía la voluntad, pero la situación le ganó. Ahora, la magnitud del desliz fiscal no fue considerable, sino fue un pequeño en un año bastante difícil, donde se trató de mantener el déficit bajo control. Por un lado se quería cumplir con la regla y, por otro lado, estimular la economía con el programa Con Punche Perú.

- ¿Se tiene previsto revisar la calificación del Perú con esta pequeña mancha?

De esto hay todo un proceso de aprendizaje y desde nuestro punto de vista no es algo que inmediatamente te va a gatillar sobre la calificación soberana porque se entiende el contexto . Por el momento, no vamos a revisar (la calificación). El desliz fiscal no fue de una magnitud sorprendente. De haber sido mayor (a 2.8% del PBI) eso si hubiera provocado una preocupación más marcada por parte de las calificadoras y de los organismos internacionales.

- ¿En qué situación sí revisarían la calificación?

Si hubiese otro desliz (del déficit fiscal) y de magnitud considerable, similar, o mayor al que vimos el año pasado, dentro de un contexto donde la economía se está recuperando, entonces sí sería motivo de preocupación (para revisar la calificación crediticia) .

- ¿Hay riesgo de que el Perú vuelva a incumplir con el “techo” del déficit fiscal, que se sitúa en 2% del PBI este 2024?

Hay bastante presión, por el hecho de que tendrían que consolidar ocho décimas de PBI este año. Esperaríamos ver una recuperación de los ingresos y eso, por supuesto, es crítico para llegar a esa meta, pero va a depender mucho del crecimiento económico, que depende mucho de la inversión privada.

- ¿Cuánto tienen previsto para el déficit fiscal de este año?

Para este año, estimamos que el déficit se cierra dentro de la meta del 2%, asumiendo que la economía crece 2.7%, según nuestras proyecciones que es ligeramente menos del 3% del MEF. Confiamos que si se da el rebote que esperamos de la economía el MEF cumplirá con la meta del déficit fiscal.

Jaime Reusche habla sobre la economía peruana. (Foto: GEC)

Economía peruana

- Menciona que su proyección del PBI es de 2.7% para este año, ¿en qué puntos se diferencia con las estimaciones del MEF?

La diferencia con la proyección del MEF, es que vemos un rebote de la inversión privada, pero no tan fuerte como lo ven ellos, porque estamos consciente que sigue algo de pesimismo dentro del sector privado que arrastra de la época del Gobierno de Pedro Castillo.

Por nuestro lado, esperamos un rebote que tiene que venir inercialmente. En los primeros tres meses del año tienes el efecto base de que el año pasado se dieron las protestas y violencia que te restó fuertemente el crecimiento y que llevó a una contracción fuerte de los ingresos.

- ¿Qué riesgo puede tener la economía peruana?

Los riesgos que se han planteado y discutido es sobre todo por el impacto del fenómeno El Niño que, por ahora, los efectos han sido bastante moderados y esperemos que esto se mantengan de tal manera que la actividad primaria no sufra. Además, algunos de los trabajos preventivos podrían ayudar a mitigar una pequeña parte del impacto. Y si se da uno no puede descontar que eso te reste al crecimiento.

- ¿Cuánto esperan en inversión privada?

No es que la inversión privada está creciendo sino que está regresando a su nivel anterior del 2022 donde no era muy robusto. Nuestra expectativa es más cercano al 2.3%, pero tenemos que ver cómo va la confianza. En donde también vemos un crecimiento inercial este año es en el consumo con un “rebote” de 2.5%.

- Según el Consejo Fiscal, el Presupuesto Público 2024 es demasiado expansivo, ¿coinciden en este punto?

Hay un pequeño riesgo si es que los ingresos no vienen en línea con lo proyectado por el MEF. El presupuesto quizás sea expansivo y se tenga que dar algunos ajustes en algunos rubros.

- ¿Se tendría que realizar ajuste por temas de gastos?

Es posible. El MEF es consciente de eso y tienen que ir tanteando de cuál gasto en la primera mitad del año, para no tener un descontrol de algunos rubros de gasto, donde posiblemente la variable de ajuste sea en inversión pública y en bienes y servicios.

- ¿Hay espacio para que el Perú se pueda endeudar y usar esos recursos en infraestructura?

Eso es un debate que tiene que hacerse a un nivel muy técnico, incluyendo el Consejo Fiscal, BCRP, MEF y otras instituciones técnicas del Gobierno, así saber si estarían dispuestos a tolerar un poquito más de deuda para incentivar y estimular la economía.

Desde nuestro punto de vista, no lo vemos como un instrumento necesario por el hecho de que la inversión pública no te va mover mucho el desempeño económico este año si es que la inversión privada no reacciona. La variable crítica es la confianza del sector privado. Utilizar más espacio fiscal, en donde la economía posiblemente no va a estar rebotando de la mejor forma sería un poco riesgoso.

