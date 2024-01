En el acumulado de enero a noviembre del 2023, los ingresos tributarios del Gobierno central registraron S/ 135,693 millones, lo que significa una caída de 12.7% en comparación con el mismo periodo del año previo, según datos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

Ante menores ingresos y para poder cumplir la regla del déficit fiscal, el Poder Ejecutivo publicó en noviembre un Decreto de Urgencia que permitió que el Banco de la Nación transfiera el adelanto de S/ 1,000 millones de sus utilidades al Tesoro Público.

Pese a ello, el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses a noviembre de 2023 fue de 2.7% del PBI , menor en 0.1 puntos porcentuales respecto a octubre de este año y mayor en 1 punto porcentual comparado con diciembre del 2022, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

¿Qué se espera para el 2024?

Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas, sostuvo que el recorte de gasto público realizado en diciembre va a impactar en el comienzo de este 2024 porque, por ejemplo, habrá obras que ya habían sido aprobadas en el presupuesto y lo que no se pagó en el último mes del año pasado, se tendrá que asumir en el primer mes de este año. “Van a tener que pagar a los concesionarios y constructores”, agregó.

El también principal de Thorne & Associates estima que, en el cálculo anual, para el primer trimestre del 2024, se alcanzaría un déficit fiscal entre 2.5% y 2.7% del PBI. Para el cierre del próximo año, mencionó que sus proyecciones fueron revisadas desde 2.5% a 2.8%; para 2025 de 1.8% a 2.5%; y en el 2026 de 1% a 2%.

Ello implicaría un incumplimiento de la regla fiscal durante los siguientes años , la cual se encuentra en 2% para 2024, 1.5% para 2025 y 1% a partir de 2026.

Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal (CF) también se mostró poco optimista de que en el 2024 se pueda “respirar tranquilo” con el cumplimiento de la regla del déficit fiscal. “La presión la volveremos a tener el próximo año, porque pegarse al ‘tope’ de 2% te trae todos los riesgos, debido a que la economía podría no crecer como se espera o El Niño podría ser más complicado. Además, se suma aumentos salariales que tendrían que verse cómo se materializarán. Entonces, no tienes espacio para nada”, replicó.

Diferentes analistas no se han mostrado preocupados porque se incumpla la regla este año, e incluso el próximo, entendiendo el contexto de bajos ingresos y un escenario donde se esperan gastos importantes de prevención y atención frente al fenómeno de El Niño. Sin embargo, el foco estaría en que esto no se extienda más allá del 2024.

¿Cambiar las reglas fiscales?

Ante la consulta de si es necesario un cambio de reglas fiscales, Oliva manifestó que si el Gobierno fuese por esta opción deberían realizarlo en los primeros meses del 2024 con proyecciones serias, para darle predictibilidad al mercado con todas las explicaciones del caso.

“Pero, no es deseable estar cambiando las reglas a cada rato, no se vería muy bien que la revisen . Solo si hay una buena explicación tendrían que hacerlo. El ministro de Economía y Finanzas, (Alex Contreras), ha dicho que se va a crecer 3% el 2024. Entonces, el riesgo no es relevante para ellos; el fenómeno de El Niño podría ser un sustento”, dijo.

Agregó que muchas veces el primer trimestre del déficit fiscal se llega a cumplir, porque los ingresos y gastos son bastantes estacionales. Esto se debe a que, por lo general, se tiene superávit, ya que el Impuesto a la Renta (IR) se pagaría en marzo. “ El hecho de que, probablemente, este primer trimestre haya más ingresos que gasto es normal ”, acotó.

Para Thorne, si el MEF fuera tras un cambio de las reglas fiscales, tendría que focalizar el posible aumento en gasto para ayudar a los sectores vulnerables por el fenómeno de El Niño, sobre todo a las regiones del norte, que serían las más golpeadas.

“Puede ser que las proyecciones de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) sean más moderadas, pero igual es una anomalía climática que ya ha golpeado a la agricultura, la pesca y el transporte, así que necesitarán ayuda”, apuntó.

