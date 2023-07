Según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), se espera que a finales de 2023 se hayan llevado a cabo inversiones mineras por un valor de US$ 647 millones en proyectos incluidos en la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2023. Entre estos proyectos se encuentran los trabajos en curso de San Gabriel en Moquegua y la Ampliación Santa María en La Libertad, además del posible inicio de la construcción de la Reposición Antamina en Áncash y la Fase II de la Ampliación Toromocho en Junín.

La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2023, elaborada por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del MINEM, también pronostica una inversión en cartera de US$ 1,213 millones para el año 2024 . Esta proyección se basa en el comienzo de la construcción de Yumpag en Pasco, Romina en Lima y Corani en Puno, así como la continuación de los trabajos en los proyectos mencionados anteriormente.

En total, la Cartera incluye 46 proyectos mineros con una inversión de US$ 53,130 millones, con el objetivo de iniciar operaciones mineras y actividades de explotación y beneficio en los próximos doce años. Es relevante destacar que todos los proyectos pertenecen al estrato de régimen general, que engloba tanto a la gran y mediana minería como la producción de minerales metálicos y no metálicos.

Es importante garantizar las inversiones mineras porque contribuyen con el crecimiento del país, afirma el MINEM. Foto: MINEM

La actualización de la Cartera muestra que hay 8 proyectos en etapa conceptual con una inversión conjunta de US$ 12,167 millones, 16 proyectos en etapa de pre-factibilidad con US$ 21,013 millones, 13 proyectos en etapa de factibilidad con US$ 12,508 millones, 7 proyectos en etapa de ingeniería de detalle con US$ 6,851 millones y 2 proyectos en etapa de construcción con US$ 591 millones.

Asimismo, se destacan avances importantes en algunos proyectos durante esta actualización. Por ejemplo, el proyecto cuprífero Zafranal en Arequipa obtuvo la certificación ambiental y avanzó a la etapa de Ingeniería de Detalle, mientras que el proyecto cuprífero Ampliación Toromocho Fase II en Junín recibió la autorización para la construcción e instalación de equipos y auxiliares para su operación.

El MINEM enfatiza la importancia de garantizar las inversiones mineras, ya que son esenciales para todo el ciclo de vida de la actividad minera, desde la prospección y exploración hasta la construcción, explotación y comercialización. Estas inversiones tienen un impacto significativo en el crecimiento del país al generar divisas, recaudación fiscal y un efecto multiplicador en otros sectores de la economía, además de impulsar el empleo y el desarrollo.