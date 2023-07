Esto, a su vez, pone más trabas para que el Perú pueda cumplir con el objetivo de reducir cerca del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al 2030 -acuerdo asumido en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)-.

¿Cuál es la evolución de la inversión en energías renovables en Perú?

De acuerdo con Paloma Sarria, exdirectora ejecutiva de la Asociación peruana de energías renovables (SPR), desde el 2015 no se realizan licitaciones en proyectos de energías renovables.

A esto se suma que, dado su potencial, “en el Perú se pueden destrabar más de US$ 16 mil millones en proyectos de esa índole (eólica y solar), lo cual generaría más de 70 mil puestos de trabajo directos e indirectos. Lo que a su vez le permitiría al país ser más competitivo en este nuevo mercado y poder contar con menores precios en las tarifas eléctricas”.

En el Perú existen alrededor de 60 proyectos de centrales de energías renovables no convencionales eólicas y solares fotovoltaicas, los cuales ya cuentan con sus respectivos estudios de preoperatividad aprobados por el Gobierno.

En ese sentido, de concretarse el conjunto de proyectos, juntos inyectarían más de 23,000 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Esto constituye más de cuatro veces la cantidad de electricidad que produce el Perú.

Impulsar proyectos de energías renovables en el Perú

Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas (Minem), sostiene que si bien los proyectos de energías renovables son importantes por el impacto positivo que generarían en el medio ambiente, su puesta en marcha depende, en gran medida, de los precios a los que se produzcan.

“El precio de la energía que se produzca en un proyecto de energía renovable es fundamental para poder sacarlo a flote. El Perú tiene suficiente oferta de energía, la cual está dada, en gran medida, por el gas natural. En ese sentido, la ventaja del suministro de gas es que es permanente. Esto es, el gas está almacenado, entonces conforme va la demanda, solicitan el gas y este se entrega según lo estipulado”, indica el exfuncionario.

En contraste, por ejemplo comenta, en el caso de la energía solar, esta no está presente todo el día por lo que ese factor constituiría su principal desventaja. Asimismo, en el caso de la energía eólica, esta depende de la intensidad de los vientos, los cuales tampoco son continuos.

“Con esto no quiero decir que no tengamos la capacidad de generar este tipo de energías. Por el contrario, el Perú tiene características favorables para encontrar una fórmula que nos permita aprovecharlas. Sin embargo, en estos momentos nuestra demanda nacional no requiere más suministro de energía, más del que ya poseemos actualmente”, añade Herrera.

Un primer tema que explica la razón por las que los proyectos de energías renovables no están teniendo el foco que quisieran es el alto costo de llevarlos acabo, dice.

Un segundo tema -agrega- está relacionado con la transición energética. Esta consiste en dejar de consumir combustibles que producen gases de efecto invernadero como el petróleo y el carbón, con miras a sustituirlos por energía eléctrica. “En el caso del Perú, una opción para poder aprovechar el tema de las energías renovables y que este tipo de proyectos sean factibles es aplicarlos al sector del transporte”, culmina el especialista.

De acuerdo con el Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático con sede en el Reino Unido, Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático después de Bangladesh y Honduras. Y, teniendo esa condición resulta un poco alarmante que dependa, principalmente, de dos fuentes de energía: la hidroeléctrica (56%), y la térmica a base de combustible fósiles (38%).