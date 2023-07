A pesar de que en lo que va del año pareciera que las cosas están volviendo a su senda normal -por ejemplo, la inflación está cediendo progresivamente-, resulta llamativo que los resultados económicos de las principales economías del mundo no muestren estos reflejos, sino otros poco alentadores. No obstante, de cara a los mercados financieros en Latinoamérica y, particularmente, en Perú, el escenario no ha sido del todo negativo.

