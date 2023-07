El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, destacó hoy que los anuncios de inversión privada sumaron en los dos últimos meses US$ 2,489 millones, de los cuales US$ 1,400 millones son de inversión minera y US$ 1,089 millones de no minera.

A través de las redes sociales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el ministro dijo entre los anuncios de inversión minera se informó sobre la construcción de la minera Zafranal por US$ 1,263 millones, el cual tendría un inicio de ejecución entre el 2025 y 2027.

Precisó que para este año se comunicó el inicio de exploración en la Minera Poderosa por US$ 60 millones y la exploración de la Chakana Copper por US$ 47 millones.

También se anunció, dijo, la construcción de la Planta de relave e instalaciones auxiliares de la mina Condestable por US$ 31 millones y el desarrollo mina Santander por US$ 21 millones.

Inversión no minera

Seguidamente, resaltó que los anuncios de inversión privada no minera sumaron US$ 1,089 millones, de los cuales destacan proyectos de vivienda, manufactura y transportes.

“En lo que respecta a la inversión no minera, esperamos una importante recuperación. Solo en los dos últimos meses se han anunciado más de US$ 1,000 millones”, manifestó a través de las redes sociales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Precisó que en el sector transportes se han anunciado dos proyectos de inversión por US$ 596 millones. En el rubro retail, se informó la construcción de dos centros comerciales por US$ 110 millones en conjunto.

Asimismo, se anunciaron dos proyectos de vivienda social por US$ 73 millones, la construcción de dos fábricas por US$ 60 millones y en el rubro otros se invertirán US$ 250 millones.

Concesiones mineras

En otro momento, el titular del MEF destacó que de enero a mayo se incrementó del número de títulos de concesiones, “lo cual vislumbra mayores inversiones para los próximos años”.

En ese sentido, detalló que, entre enero y mayo, se ha expedido 2,081 títulos de concesión minera, superando los resultados de los últimos once años. Este incremento se debe a la automatización de los procesos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), sostuvo.

“El buen ciclo de precios de los minerales aumenta el interés de los inversionistas por identificar nuevos proyectos mineros en zonas colindantes a yacimientos que están en fase de exploración o explotación”, enfatizó.

Finalmente, resaltó que, a junio de este año, se adjudicaron tres grupos de proyectos por más de US$ 1,000 millones, “el monto más alto desde el 2018″, apuntó.

“Se tienen metas importantes en la adjudicación de proyectos APP para el 2023 y 2024. Para este año se prevé una adjudicación de US$ 3,555 millones y de US$ 6,552 millones para el próximo año”, puntualizó.

