Así, la inversión minera caería 18.9% este año (US$ 4,670 millones) y también estaría a la baja con 8.7% en el 2024, según proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR). ¿Cuándo se dará la recuperación?

Para captar el interés de inversionistas en el Perú, el Poder Ejecutivo anunció que a diciembre de 2023 se aprobarán el 100% de certificaciones ambientales de nueve proyectos mineros.

Se tratan de los trámites de Ampliación Toromocho, construcción del proyecto San Gabriel, la planta de cobre Río Seco, Zafranal, Yanacocha Sulfuros, reposición Antamina, reposición Inmaculada, entre otros.

En conversación con Gestión, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, una de las razones del retroceso en inversión minera que tendrá el país este 2023 se debe porque no hay otra obra de gran envergadura como el de Quellaveco y la postergación del proyecto Yanacocha Sulfuros (US$ 2,500 millones).

“ Todavía muchas empresas están siendo afectadas porque los costos de insumos se incrementaron y eso ha hecho que se posterguen las inversiones. En general, como muchas de las grandes compañías mineras que operan en el país son transnacionales, entonces, están en modo de optimizar sus carteras de inversión a nivel internacional”, sostuvo.

A pesar que la conflictividad social es otro factor, Castilla mencionó que, por ahora, más relevancia se ve por la lentitud para la aprobación de los estudios de impacto ambiental o permisos de operación de los proyectos mineros.

Detalló que los inversionistas están mirando a países como Canadá, Estados Unidos y Australia para invertir en minería. “Contra ellos estamos compitiendo y obviamente allá hay mucha más predictibilidad y los costos de regulación son más bajos”, dijo.

El también director de Videnza Consultores propuso que para reducir de manera significativa los plazos para la aprobación de proyectos, se debe tener coordinación con las entidades que intervienen en esos procesos, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernap), Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), entre otros.

“En otras partes del mundo son más ágiles y el tiempo va en contra de que se concreten los proyectos, por eso estamos viendo que en lugar de tener los flujos normales que se tenían hace 10 años entre US$ 7,000 millones a US$ 9,000 millones anuales de inversión, ahora tengamos una fracción. Tal vez convenga repensar centralizar los permisos en la entidad que es la más transversal como la ANA”, apuntó.

Pese a este mal momento en inversión minera en el Perú, el economista estima que en el 2025 habría una recuperación porque la demanda de metales continuará por la transición energética.

Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), coincidió en que la autoridad ambiental debería ser una sola para acelerar los permisos ambientales.

“Si hoy presentamos los permisos a Senace, esta transmite la información a otras cinco o seis instituciones para que den su opinión, como la ANA, Serfor y otros. Eso hace que todo el proceso sea lento. Lo ideal es que como país tengamos una sola autoridad, que sea adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministro (PCM)”, recomendó.

El ejecutivo planteó que se deben acelerar todas las inversiones de expansiones o extensión de vida. “Proyectos nuevos (greenfield) como San Gabriel o Zafranal no son de gran dimensión, pero si ponemos focos en los brownfield podríamos seguir en positivo”, remarcó.

Al igual que Luis Miguel Castilla, Gobitz consideró que en el 2025 la inversión minera se recuperaría “en la medida que todos los actores involucrados trabajen en el mismo sentido”.

“Los precios de cobre aún no llega a su ‘pico’, porque China sigue mostrando indicios de recesión y hay perturbación por la guerra en Europa. Si esos dos factores se resuelven el precio de los metales irán hacia arriba, hasta por 10 años, y habrá apetito de inversión, así que Perú debe estar listo para eso sin cambiar sus estándares”, resaltó.

Eliminar la consulta previa

En el Perú, de los 74 proyectos de exploración minera en cartera, 30 se encuentran ejecutando o por ejecutar exploración, mientras que 44 esperan la autorización de exploración o la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA).

Al respecto, Miguel Cardozo, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, explicó que, en el caso de exploración minera, se trata de proyectos cuyo posible impacto ambiental es entre leve a moderado y siempre remediable, por lo que no habría razón para demorar los permisos en etapa de exploración.

El experto en minas refirió que en los últimos años se han otorgado aproximadamente cinco permisos anuales y espera que se cumpla el anuncio del Ejecutivo en otorgar nueve este 2023. “Acá se demoran como dos años y en otros países solo seis meses y así debería ser”, precisó.

Detalló que de los 44 proyectos, una gran parte espera el visto bueno del IGA y otros ya tienen esta herramienta aprobada desde 2019.

“Ahí no estamos hablando de un tema ambiental, sino de la autorización para el inicio de actividades, la cual no sale probablemente por la consulta previa. No tiene ninguna justificación la consulta previa en el proceso de exploración”, cuestionó.

Agregó que se deben eliminar los planteamientos innecesarios en la normativa, para que los proyectos salgan rápidos.