Las exportaciones mineras peruanas vienen experimentando un buen momento de su actividad, en octubre del 2023 el valor de las exportaciones metálico y no metálicos sumaron US$ 3,519 millones, un incremento de 12.8% en comparación al mismo mes de 2022 (US$ 3,120 millones).

Ello, según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem), fue debido a la creciente demanda impulsada por la fabricación de componentes de tecnologías renovables.

Acumulado

Asimismo, refirió que el valor de los metales acumulados entre los meses de enero y octubre registró US$ 35,887 millones, monto superior en 10.1% con relación al mismo periodo del 2022 (US$ 32,607 millones).

La actividad minera -remarcó el Minem- desempeña un papel fundamental en nuestra economía pues es el principal generador de divisas en el país, con las exportaciones de minerales metálicos donde destacan el cobre, oro, zinc y plomo, y representan el 88.1% del total de exportaciones mineras y el 57.8% de las exportaciones nacionales.

Envíos de cobre suben 27.7%

Respecto a la exportación de cobre en octubre de 2023 sumó US$ 1,925 millones, con un incremento de 27.7% en referencia a similar mes de 2022, gracias al aumento en el precio internacional y el volumen embarcado.

En tanto, las exportaciones acumuladas de cobre de enero a octubre aumentaron a US$ 19,496 millones, un 19.1% más frente a similar periodo de 2022, donde China fue el principal destino del metal rojo en el mercado internacional.

Embarques de oro también crecen

En cuanto a las exportaciones de oro, en octubre ascendieron a US$ 956 millones, presentando una mejora de 11.2% en comparación al mismo mes del 2022.

El valor acumulado de las exportaciones entre enero y octubre sumó US$ 8,672 millones, con una expansión de 1.5% respecto al mismo periodo de 2022, siendo Canadá el principal socio comercial en este rubro.

Finalmente, en lo referido a las exportaciones minero no metálicas, las exportaciones acumuladas, al décimo mes del año (US$ 997 millones) reflejaron un incremento de 15.9% en contraste a idéntico periodo del 2022.

