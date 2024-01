Macusani Yellowcake, subsidiaria de la canadiense American Lithium Corp., cumplió con acreditar los requisitos generales y técnicos del Reglamento de Procedimientos Mineros (de la Ley General de Minería) en su solicitud de autorización de inicio de actividades de exploración de su proyecto de litio Quelcaya. Dicho yacimiento se encuentra en el distrito de Corani, Carabaya, Puno, donde el holding también desarrolla su otro proyecto Falchani.

El gerente general de Macusani Yellowcake, Ulises Solís, indicó que en PERUMIN 36 (2023), que ya habían realizado estudios hidrogeológicos cerca de la comunidad de Quelcaya, en Puno, donde se localizaron yacimientos de litio de alta pureza.

Ahora, el proyecto de exploración Quelcaya contempla la ejecución de 18 plataformas de perforación con cinco sondajes por cada una. Las dimensiones de las mismas serán de 15 por 12 metros (m), ocupando un área de 180 metros cuadrados (m2).

Macusani estimó un promedio de avance de 35 m por día dependiendo de las características de la roca. Entre los componentes auxiliares aprobados se contempla almacenes de residuos sólidos (4), baños portátiles (4), pozas de lodo (36), depósitos de suelo orgánico (18), reservatorios de agua (2) y un nuevo acceso.

Las operaciones en Macusani.

Inversión para la exploración de Quelcaya

El cronograma propuesto por Macusani Yellowcake para el desarrollo de las actividades de exploración en el proyecto Quelcaya (Puno) se extiende por 18 meses. En dicho periodo, se ejecutarán las etapas de construcción, operación, cierre y poscierre de las mencionados componentes.

Para ese proyecto de exploración, la empresa invertirá un total de US$ 5,599,510, distribuidos en US$ 262,598 para la etapa de construcción, US$ 4,826,340 en la operación y US$ 510,672 en el cierre.

Sobre la identificación de pueblos indígenas u originarios en el área de influencia directa donde se desarrollará el proyecto, la Oficina General de Gestión Social remitió el Informe Nº 122-2023-MINEM-OGGS/OGDPC/CACC que concluyó que, si se aprueba o aplica la medida administrativa, no afectaría los derechos colectivos del pueblo originario quechua Quelcaya.

En ese sentido, indicó, no se requiere proceder o implementar la consulta previa para el referido proyecto de exploración.

EL DATO

Falchani. En Puno, American Lithium también cuenta con el proyecto de litio Falchani Lithium, ubicado en la zona de Macusani. La empresa proyectó 32 años de minería, seguidos de 11 años de procesamiento de reservas durante la vida útil de esta operación, que producirá 2.64 millones de toneladas métricas del mencionado mineral.

SOBRE EL AUTOR Dagiana Peves Licenciada en periodismo y comunicación por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con mención en periodismo televisivo. Actualmente redacto en la sección de Negocios del diario Gestión. Anteriormente, me desempeñé como productora de contenidos audiovisuales de este medio, así como redactora de Estilos.

