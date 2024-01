Según los últimos informes de Perupetro a octubre del 2023, de los 27 lotes otorgados para realizar explotación, sólo en doce las empresas que los operan reportan inversiones para su actividad productiva, mientras que los otros 15 restantes no registran gasto de ese tipo.

Las mayores inversiones en el segmento de explotación las reportan Petrotal, en el Lote 95 (US$80 millones), seguido del Consorcio Camisea, en los lotes 88 y 56, con un monto similar; y en menor medida los lotes III, XV, XIII, lotes 58; IV, X, 57, 192 y 64.

Gasto en exploración: lejos de recuperarse

La situación en otros 12 lotes con contratos para exploración es peor, pues de ellos, en sólo cinco se reportan inversiones, siendo la mayor (nuevamente) la de la empresa Petrotal, en el Lote 107 (ubicado entre Huánuco y Pasco), con cerca de US$1.3 millones.

Le siguen el Lote XXIII (Grupo Energy) en Tumbes; y los lotes offshore ) Z-61, Z-62 y Z63 (en el mar frente a Lambayeque y La Libertad, a cargo de Anadarko, que los recibió el 2017, aunque en este último caso las inversiones en cada yacimiento no llegan a los US$200,000.

La consecuencia de tan baja inversión exploratoria se refleja en que, a noviembre del 2023, en todo el territorio nacional no se había perforado ni un solo lote para encontrar nuevos yacimientos, ni para confirmar reservas (que reemplacen a las que se consumen).

Caída en inversión acumulada

En tanto, la SNMPE también indica que, entre enero y octubre del 2023 se registró una inversión total acumulada en hidrocarburos en el Perú, de US$243.4 millones, lo cual resultó menor en -3% en comparación con los US$244.1 millones de igual periodo de 2022.

En este caso, las inversiones para explotación lo suelen dedicar las empresas en mantener o aumentar producción. Sin embargo, la producción petrolera nacional en todo el 2023, resultó inferior en 4.7% (con 38,600 barriles en promedio diario) respecto al 2022.

En cuanto al gasto en exploración entre enero y noviembre del 2023, éste fue de US$2´060,000, lo cual, si bien fue mayor que lo reportado en similar lapso del 2022 (1.7 millones), está lejos de los más de US$61.1 millones que se invirtió en el año 2021.

Otro impacto: caída en regalías y canon

Otra consecuencia es la caída en las regalías de hidrocarburos, que entre enero y octubre del año que pasó, con US$1,039 millones, resultaron en una merma del 50.6% frente a igual periodo del 2022, según cifras de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE

Igualmente, el canon y sobrecanon de hidrocarburos transferidos a las regiones, con S/942.6 millones, fue inferior en 9.2% en el mismo lapso, respecto a lo acumulado en similar periodo del año previo.

¿A qué se debe la falta de inversiones?

Según la información de Perupetro y de diversos expertos consultados, son diversas las razones que han llevado a esta caída de las inversiones: la conflictividad social, excesiva demora en los trámites para poner en marcha de los proyectos, los continuos ataques que sufre el Oleoducto Nor Peruano, la falta de incentivos para invertir, entre otras razones.

Perupetro, por ejemplo, indica que el Lote 67 (de la empresa Perenco) se encuentra cerrado desde el 1 de octubre del 2022, por problemas sociales con la comunidad de San Rafael; en tanto el Lote Z-1 no registra producción debido a altos costos operativos.

Al respecto, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, refirió a Gestión que el Perú ofrece aún oportunidad para el desarrollo de inversiones en petróleo y gas, pero requiere que se aplique, desde el Estado, varias reformas pendientes para lograrlo.

SPH: Importación ante falta de producción

Es urgente reponer reservas de petróleo y poner en producción todos los lotes, indicó, por cuanto hoy el Perú consume 270,000 barriles diarios de petróleo, pero (por la caída en la producción) actualmente se importa un 75% de esa demanda (a mayor precio).

Una de esas reformas, anotó, tiene que ver con reducir los plazos para la entrega de licencias para realizar exploración, pues su obtención demora no menos de cuatro años, debido a que se exige la presentación de estudios de impacto ambiental simplificado.

Otra reforma pendiente, añadió, es la aprobación de un nuevo modelo de regalías (que actualmente van entre un 25% a un 50%), pues el que está vigente, anotó, no es competitivo con los que tienen otros países, pues no considera la situación cambiante del mercado.

No ven viable una recuperación de inversiones

Por su parte, el ex presidente de Petroperú, César Gutiérrez, advirtió que no es previsible una recuperación de las inversiones ni la producción petrolera, por cuanto en los contratos de los lotes que se han transferido a Petroperú, no se le exigen mayores compromisos de inversión.

Refirió que, en condiciones normales, cuando se suscriben contratos petroleros, la empresa asume compromisos para realizar exploración, adecuación de pozos que permiten recuperar y aumentar la producción, más perforación de pozos de desarrollo, pero esto -anotó- no pasó en esos contratos con Petroperú.

Vale recordar que en los últimos meses del 2023 la agencia Perupetro entregó a Petroperú, en contratos temporales, la operación de los lotes I y VI, y Z-69, ubicados en la cuenca Talara (Piura), y para este año se especula que se le asignaría también el Lote X (cuyo contrato vence en mayo próximo). Esto último no ha sido confirmado ni descartado por Perupetro.

Otro problema, añadió Gutiérrez, es que hoy no existe la suficiente información geológica que pueda ofrecer Perupetro, que permita a los posibles inversionistas conocer las áreas con potencial. Lo que ofrece esa agencia, añadió, es información muy básica, elemental, que no da indicios a los inversores de donde poder trabajar.

SOBRE EL AUTOR Elías García Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP.

