Petroperú no recibirá el nuevo apoyo financiero solicitado debido a “que no se cuenta con fondos para hacerlo”, afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. En conversación con Latina, el titular de la PCM aseguró que “No va a haber dinero fresco, capitalización a favor de Petroperú (...) No se va a capitalizar”.

Otárola informó que esta decisión se toma porque hay otras prioridades, como el fenómeno El Niño, pero afirmó que en un plazo de tres a cuatro semanas se establecerán medidas “pragmáticas y realistas” sobre el siguiente paso que tomará el Estado con respecto a Petroperú.

Una de las acciones que se plantea es la reprogramación de la deuda que mantiene la petrolera con el Estado por los US$ 750 millones que se dio como préstamo en mayo del 2022, y también se propone una reforma de su directorio. Entonces, ¿qué pasará ahora con la petrolera estatal?

Reforma del directorio

Una de las medidas que se tomarán para impulsar a la petrolera incluirá una reforma del directorio, actualmente presidido por Pedro Chira, con lo cual afirman que se buscará que haya eficiencia y profesionalismo para administrar la empresa estatal.

Aunque en las últimas semanas se vienen haciendo cambios en las gerencias de la petrolera estatal como parte del Plan de reestructuración, realizado por la consultora Arthur D. Little, el ex presidente del directorio de Petroperú, César Gutiérrez, sostiene que no se ha explicado claramente en qué consiste esta reestructuración.

Para Gutiérrez, la reorganización que planteará ahora el Gobierno debería cambiar la fórmula con la que se conforma el directorio, pues se necesita un directorio completamente independiente y para esto también es necesaria una reforma política.

“¿Quién designa a los directores? Es la Junta General de Accionistas y esta está formada por designaciones políticas como el ministro de Energía y Minas (Minem) y el ministro de Economía y Finanzas (MEF). Estos no tienen la suficiente independencia para nombrar directores con el perfil apropiado, entonces es una promesa que va a seguir dependiendo del poder político”, comenta a Gestión.

El ex funcionario señala que, para estos cambios, se necesitan hacer modificaciones normativas, afinar la ley de fortalecimiento de Petroperú y establecer un mecanismo diferente de la asignación de directores al margen de los funcionarios políticos.

Por su parte, el exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Erick García Portugal, coincide en que se debe hacer un cambio en la Junta de Accionistas y del directorio, pero indica que no solo se trata de cambiar a las personas a cargo.

“Los cambios en el directorio no solo debería ser de nombres, sino también de composición. Deberían haber más directores independientes y los designados por el MEF deberían ser mayor a los asignados por el Minem y no debería haber un director de los trabajadores”, sostuvo.

En tanto, el especialista en hidrocarburos, Carlos Gonzáles Ávila, considera que no solo se debe cambiar todo el directorio, sino que incluso sería necesario cambiar al ministro de Energía y Minas, Oscar Vera.

“El ministro para mí es uno de los principales responsables de esta situación. Él se obsesionó con que todos los lotes pasen a Petroperú y esos lotes no tienen programa de inversión, vamos a ver una caída en la producción. Hay conflicto de intereses, el ministro es un empleado de Petroperú con licencia, es decir, le está dando los lotes a su empleador”, sostiene.

Gonzáles agrega que una de las recomendaciones que debería implementar Petroperú es un retiro voluntario para la población laboral, pues “si se hace un recuento de la plaza gerencial, hay varios que tienen más de 70 años y la única forma que tienen para darle dinámica a una empresa es renovando generacionalmente”.

Por ello, Gutiérrez indica que otro cambio importante en esta reforma debería ser el perfil de los funcionarios que ingresan a la empresa pública, pues no basta con que tengan experiencia en el sector sino también conozcan de temas financieros y comerciales.

¿Privatización sería una opción?

Una de las discusiones que aparecen cuando se habla de las pérdidas de Petroperú es la posibilidad de privatizarla y aceptar mayor participación de acciones privadas. Sin embargo, los especialistas advierten que en este momento no sería una buena opción.

“Este sería el peor momento para tomar una decisión sobre la venta de acciones de Petroperú porque las acciones no valen nada ahora. Lo que tenemos que hacer es, primero, reestructurar financieramente a Petroperú”, comenta Gonzáles.

Gutiérrez coincide que a la actual situación financiera de Petroperú, con cuentas poco claras, hacen que la empresa sea poco atractiva para que los privados puedan ingresar al directorio. Agrega que, una decisión de este tipo podría demorar más de año y medio.

“Armar un proceso de privatización con cifras apropiadas y transparentes más o menos demora 18 meses hasta que tienes un expediente para ofrecer y poder promocionarlo ante el capital privado, pero en 18 meses con la situación que está la empresa ¿qué hacemos?”, señala.

Garantías podrían darse

Fuera del pedido de capitalización del préstamo que le dio el Estado a Petroperú y al nuevo desembolso para un aumento de capital, la petrolera solicitaba US$ 650 millones en garantías para créditos y US$ 1,000 millones de garantías para la compra de insumos de producción. Estos US$ 1,650 millones solicitados todavía podrían darse.

“Petroperú aparte de eso lo que estaba pidiendo eran US$ 1,650 millones de garantías y la pregunta es si eso se va a dar o no, eso no lo ha resuelto, aparentemente se lo darían, pero dado que las cifras son nada transparentes la duda es si esos US$ 1,650 millones van a ser suficientes para que sigan operando porque ese monto casi coincide con el déficit de caja que tienen”, señala Gutiérrez.

Aunque la falta de transparencia en las cifras sigue siendo una preocupación para el sector, hay que recordar que una de estas garantías permitiría avalar la adquisición de crudo que requiere la compañía estatal, lo cual eventualmente permitiría que Petroperú continúe con su abastecimiento de combustible.

No prevén impacto en suministro ni precios

Para los especialistas esa situación no debería tener mayor impacto en el suministro de combustibles en el mercado local, ni en los precios al público.

El ex presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, descartó que se afecte el abastecimiento de derivados, dado que, a raíz de varios años de paralización de la refinería de Talara, Petroperú vio reducir en los últimos años su participación del mercado (de un 40%) a hoy menos del 30%.

Si bien hoy las tasas de las líneas de crédito a las que puede acceder Petroperú para comprar combustibles se encuentran en el 12%, cuando antes era del 3%, Ochoa también descarta que la situación de la empresa vaya a implicar un alza de precios de los derivados.

Esto último no debería ocurrir, explicó, en vista de la competencia que existe en el mercado donde la mayor provisión está a cargo de Repsol, a través de la refinería La Pampilla, y de empresas importadoras.

Por el contrario, refirió que, si hoy se ve más bien una alineación de precios a la baja, es por la entrada en operación de la nueva refinería de Talara. Esta, según Petroperú, habría registrado una producción de 22 millones 330,000 barriles de combustible refinado de julio del 2022 a diciembre del 2023.

Vale recordar que el último viernes, la petrolera estatal aplicó una reducción en la mayor parte de los combustibles que comercializa, en -0.2% en el cao del diésel, y de -2.3% para la gasolina regular.

Erick García, experto en hidrocarburos, coincidió en que, la negativa de apoyo a Petroperú no debería influir ni en el abastecimiento ni en los precios de los productos que vende esa empresa, dado que hoy su participación del mercado fluctúa entre 25% al 28%.

Vale recordar que uno de los argumentos de esa empresa pública para requerir apoyo financiero es que la misma llega a lugares del país donde no llegan los proveedores privados de combustibles, como es la zona norte y la selva.

Sin embargo, García indicó que la única diferencia en ese aspecto entre los privados y Petroperú, es que esta última está facultada por ley, a aplicar la exoneración del IGV en la venta de combustibles en la selva. En tal sentido, refirió que, si el Gobierno modifica la ley para que cualquier proveedor que abastezca a la selva también pueda vender con esa exoneración, se resolvería cualquier riesgo en el suministro al oriente peruano.

Además, recordó que hoy existe estabilidad en los precios internacionales del petróleo, por lo que tampoco cree que el problema que afronta Petroperú se vaya a reflejar en sus precios al por mayor (precios ex planta).

