El viernes 10 de abril, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, a días de las elecciones presidenciales y tras la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.385. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.379 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.45% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.370 y se vende a S/ 3.395, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.374 a la compra y S/ 3.387 a la venta.

¿Cómo está el dólar en el mundo?

Tras un mes y medio de escalada del conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos e Irán acordaron este martes un alto el fuego de dos semanas, menos de dos horas antes de la fecha límite fijada por el presidente Donald Trump, que había prometido aniquilar a “toda una civilización”.

Esta tregua ha provocado una caída del dólar en el corto plazo, ya que disminuye la tensión global y reduce la demanda de esta moneda como refugio seguro.

Además, la baja en los precios del petróleo y el regreso del apetito por riesgo impulsan a los inversionistas hacia otros activos y monedas. Sin embargo, este efecto podría ser temporal si el conflicto vuelve a intensificarse.