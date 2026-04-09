Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El jueves 9 de abril, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero incremento, luego de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.65% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.370 y se vende a S/ 3.340, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.425 a la compra y S/ 3.438 a la venta.

¿Cómo está el dólar en el mundo?

Tras un mes y medio de escalada del , Estados Unidos e Irán acordaron este martes un alto el fuego de dos semanas, menos de dos horas antes de la fecha límite fijada por el presidente Donald Trump, que había prometido aniquilar a “toda una civilización”.

Esta tregua ha provocado una caída del dólar en el corto plazo, ya que disminuye la tensión global y reduce la demanda de esta moneda como refugio seguro.

Además, la baja en los precios del petróleo y el regreso del apetito por riesgo impulsan a los inversionistas hacia otros activos y monedas. Sin embargo, este efecto podría ser temporal si el conflicto vuelve a intensificarse.

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