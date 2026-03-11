Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
El miércoles 11 de marzo, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, ante un mejor ánimo frente a los activos más riesgosos, luego de que comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generaban optimismo sobre un posible término rápido de la guerra en Irán.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.93% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.400 y se vende a S/ 3.430, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.434 a la compra y S/ 3.451 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Los principales mercados de América Latina se recuperaban con fuerza el día anterior, ante un mejor ánimo frente a los activos más riesgosos, luego de que comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generaban optimismo sobre un posible término rápido de la guerra en Irán.

Trump dijo en la víspera que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto. “Creo que la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea”, dijo Trump, según la corresponsal de CBS News en la Casa Blanca, Weijia Jiang.

Los mercados, sin embargo, analizan con lupa los comentarios, luego de que el mismo mandatario dijo también que la guerra podría prolongarse, y el martes Irán sufrió los ataques más intensos desde el inicio del conflicto.

