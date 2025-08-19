El martes 19 de agosto el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, con el mercado atento a la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su par ucraniano, Volodímir Zelenski, además del simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.543. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.545 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 5.74% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.530 y se vende a S/ 3.560, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.549 a la compra y S/ 3.561 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Trump dijo el lunes que su país ayudaría a Europa a garantizar la seguridad de Ucrania como parte de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra, mientras él y Zelenski iniciaban una reunión organizada apresuradamente en la Casa Blanca para discutir el camino hacia la paz.

Sin embargo, también sugirió que ya no creía que alcanzar un alto el fuego fuera un requisito previo necesario para llegar a un acuerdo de paz, respaldando así la postura defendida por el presidente ruso, Vladimir Putin, y rechazada por Zelenski y la mayoría de los líderes europeos.