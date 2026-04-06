Dólar. (Foto: Joel Alonzo/gec)
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Agencia EFE
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El lunes 6 de abril, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de la incertidumbre económica global, impulsada principalmente por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 2.66% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.425 y se vende a S/ 3.460, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.455 a la compra y S/ 3.467 a la venta.

¿Cómo está el dólar en el mundo?

La última semana ha estado marcada por un fuerte aumento de la incertidumbre económica global, impulsado principalmente por la escalada del conflicto en Medio Oriente. El cierre del estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras energéticas han disparado los precios del petróleo y el gas, generando temores de inflación y desaceleración económica a nivel mundial.

Este shock energético ha reavivado el riesgo de estanflación —una combinación de bajo crecimiento e inflación— y ha comenzado a afectar cadenas de suministro, costos de producción y expectativas de los mercados financieros.

En paralelo, persisten tensiones comerciales derivadas de políticas proteccionistas de Estados Unidos, que han debilitado la confianza en su economía y reducido el atractivo del dólar como activo refugio.

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