El miércoles 1 de abril, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de volatilidad debido a las preocupaciones por la inflación en Estados Unidos.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.462. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.477 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 3.37% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.440 y se vende a S/ 3.480, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.480 a la compra y S/ 3.495 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Los mercados globales mostraron volatilidad debido a las preocupaciones por la inflación en Estados Unidos, lo que impulsó un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Esto generó un entorno más incierto para las economías emergentes.

Por otro lado, los indicadores económicos de la Eurozona mostraron señales de desaceleración, aumentando el temor a una posible recesión. Esto afectó negativamente a las bolsas globales y a la confianza en los mercados emergentes.