Dólar hoy en Perú. (Foto: César Campos | GEC)
Dólar hoy en Perú. (Foto: César Campos | GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El jueves 21 de octubre el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en una nueva jornada escasa de datos económicos debido al cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos que ya entró en su vigésimo tercer día.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.398.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 9.39% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

sLEA TAMBIÉN:Dólar en Perú marca tendencia a la baja: El panorama a una semana del cambio de gobierno

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.390 y se vende a S/ 3.410, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.395 a la compra y S/ 3.401 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el día anterior, en medio de la estabilidad global del dólar, en una nueva jornada escasa de datos económicos debido al cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos que ya entró en su vigésimo segundo día.

Ante la falta de datos, la geopolítica se mantuvo en primer plano, con la cumbre prevista entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, ahora en duda, y la ambigüedad también sobre una posible reunión entre Trump y el líder chino, Xi Jinping.

La atención de los mercados e inversores también se centra en las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos que se darán a conocer el viernes -en prácticamente el único dato oficial en medio de la paralización del Gobierno- y en la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana, en la que se espera un recorte de un cuarto de punto porcentual en las tasas de interés.

TE PUEDE INTERESAR

Tipo de cambio hoy en Perú: ¿En cuánto cerró el dólar este miércoles 22 de octubre?
Ningún banco, tienda o casa de cambio de EE.UU. volverá a aceptar ciertos billetes de dólar: conoce cuáles son
¿Por qué baja el dólar en Perú?: exportaciones récord explican el retroceso del tipo de cambio
Dólar cae 10% ante el sol, ¿qué figura prominente lo ancla pese a caos político?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.