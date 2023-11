El precio del oro cotizaba estable el lunes, cerca de mínimos de tres semanas, mientras los inversores aguardaban los datos clave sobre la inflación en Estados Unidos que se publicarán esta semana para calibrar la senda de las tasas de interés de la Reserva Federal.

A las 1110 GMT, el oro al contado cotizaba a US$ 1,938.48 la onza, mientras los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.3%, a US$ 1,942.80.

“El día de hoy se presenta muy tranquilo (para el oro) a la espera del IPC estadounidense de mañana. Cualquier avance adicional (en los datos) será realmente significativo, sobre todo para eliminar la posibilidad de otro alza de tasas”, dijo Craig Erlam, analista senior de mercados de OANDA.

Se espera que el IPC subyacente de Estados Unidos haya subido un 0.3% intermensual en octubre, con un aumento interanual del 4.1%, según un sondeo de Reuters. Ambas estimaciones coinciden con las de septiembre.

Unas tasas más elevadas restan atractivo al oro, un activo que no devenga intereses.

El oro declinó un 2.8% la semana pasada y ha perdido más de US$ 60 por el enfriamiento de la demanda de refugio y los comentarios agresivos del presidente de la Fed, Jerome Powell, que hicieron retroceder cualquier expectativa sobre recortes de tasas.

Los operadores también estarán atentos a los datos del índice de precios a la producción que se publicarán el miércoles.

En otros metales preciosos, la plata al contado caía un 0.5%, a US$ 22.10 la onza; el platino ganaba un 1.4%, a US$ 851.78; y el paladio subía un 1.6%, a US$ 978.68 la onza, cerca aún de su mínimo desde 2018.