Nuam, holding regional que integra a las Bolsas de Lima, Santiago y Colombia, presentó los resultados consolidados de sus estados financieros al cierre del cuarto trimestre de 2024, revelando un crecimiento del 13% en sus ingresos frente al cierre de 2023, al alcanzar los US$ 147.6 millones.

El EBITDA de nuam llegó a los US$ 64.9 millones al cierre de 2024, lo que significó un crecimiento del 28% frente al año anterior, finalizando con un margen EBITDA del 44%. Estos buenos resultados fueron logrados por las optimizaciones y la gestión eficiente de gastos. Entre tanto, las utilidades registraron una variación del 22%, llegando a los US$ 38.1 millones y un margen neto del 26%.

La capitalización bursátil del mercado integrado de nuam ascendió a los US$ 321,000 millones, registrando un alza del 2% frente al cierre 2023, cuando cerró en US$ 314,000 millones. Entre tanto, el saldo en custodia llegó a los US$ 252,000 millones.

Este año la compañía propuso que el pago de dividendo por acción sea 30% más que el entregado en 2024 correspondientes a las utilidades de 2023. En la actualidad, la política de dividendos señala que esta distribución corresponde al 50% de las utilidades alcanzadas por la compañía, en la llamada con inversionistas se anunció la propuesta de que la nueva política de dividendos sea aumentada al 70% de este rubro.

La Junta Ordinaria de Accionistas se llevará a cabo el próximo 24 de abril de manera presencial en Santiago de Chile, en el Hotel W. Los accionistas de Colombia y de Perú recibirán un proxy a través de los depósitos para que participen en la votación en el marco de la Junta de Accionistas.

(Foto: USI)

Los ingresos acumulados por negociación en los mercados de renta variable, renta fija y derivados en las tres bolsas, hoy filiales de nuam, llegaron a los US$ 22.8 millones, es decir, un crecimiento del 14% frente al cierre de 2023. Este destacado desempeño obedeció al aumento en el volumen negociado de todos los activos.

El mercado de renta variable creció 11% en el volumen de acciones, cerrando el 2024 en US$ 46,000 millones negociados. Este segmento registró más de 12.5 millones de operaciones durante el año, significando un alza del 17%. Por su parte, el mercado de renta fija creció 28%, llegando a los US$ 1,048 millones y 488,000 transacciones registradas. El segmento de derivados cerró el 2024 con US$ 72,000 millones, con un alza del 72% y con más de 5 millones de contratos negociados.

En lo que respecta a los ingresos acumulados por post-negociación, nuam registró un aumento del 22%, llegando a los US$ 70.8 millones al cierre de 2024, frente a los US$ 58 millones alcanzados en 2023. Estos resultados fueron obtenidos por los US$ 1,808,000 millones alcanzados en compensación y liquidación a través de las cámaras de riesgo, así como también por la custodia de valores en los depósitos en Colombia y Perú que alcanzaron los US$ 252,000 millones en activos bajo custodia.

Nuam registró un aumento del 19% en el total emitido al cierre de 2024, alcanzando los US$ 12,000 millones, compuesto por: 125 emisiones de deuda (+31 frente al mismo periodo de 2023); 60 Follow-ons; 12 ofertas públicas; y 8 operaciones de recompras de acciones. Al cierre del ejercicio de 2024, el mercado de renta variable acumuló 437 emisores; 313 de renta fija; 975 fondos; y 15 ETF.

La acción de nuam está listada en los mercados de Chile, Colombia y Perú y ahora cuenta con dos market makers: LarrainVial y Credicorp Capital en Chile.