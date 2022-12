Siguen las gestiones para que Perú sea miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Carmine Di Noia (CDN), director for Financial and Enterprise Affairs de la OCDE y José Manuel Peschiera (JP), titular de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), mencionan, en esta entrevista, que el país adoptará los principios de la OCDE y el G-20 para la modificación del Código de Buen Gobierno Corporativo.

¿Cuál es el avance de Perú en su camino a ser parte de la OCDE? (CDN) El proceso de adhesión para tener los mejores estándares y prácticas de la OCDE es largo e importante. Tendremos misiones para ver en dónde está Perú pero esperamos que con esto pueda adoptar mejores políticas. Queremos caminar juntos con Perú para llegar a ese resultado. (JP) Desde que Perú fue invitado y envió la carta de aceptación para iniciar el proceso de acceso a la OCDE, no solo tenemos la calidad de participante sino también somos invitados a formar parte de la organización. ¿Qué prioridades identifican en el entorno local? (CDN) Perú debe compartir los valores, visión y prioridades de la OCDE para llevar este proceso. La preservación de la libertad individual, los valores de la democracia, la regla de la ley y defensa de los derechos humanos. Con este marco queremos una economía transparente y abierta. ¿Qué factores deberían optimizar las empresas peruanas para lograr el Buen Gobierno que propone la OCDE? (JP) Nosotros tenemos un Código de Buen Gobierno Corporativo desde el 2013, que se hizo con los estándares de esa época. Pero, sin duda, esos estándares van a cambiar en el 2023 porque los principios van a ser revisados y aprobados por la OCDE y el G20. (CDN) Es cierto que no vamos a revisar compañía por compañía, pero al menos debemos saber lo que están haciendo, la transparencia de los métodos que utilizan y la aplicación del Buen Gobierno Corporativo.

Cambios al Código de Buen Gobierno Corporativo ¿Qué clase de modificaciones se hará al Código? (JP) No se sabe lo que esto traerá, aunque en los diferentes procesos de otros países se observan cambios regulatorios en la propia institución, modificaciones de ley e incluso constitucionales. Cuando se haga la revisión, la OCDE nos informará las áreas en las que debemos mejorar el estándar. LEA TAMBIÉN En enero SMV tendrá lista agenda para impulsar mercado de valores ¿Qué rubros serán evaluados por la OCDE? (JP) Van a revisar nuestro marco legal y regulatorio, luego nos harán recomendaciones de mejora y nosotros, no solo en el comité de BGC, sino en todos los comités y como país, vamos a tener que cumplir con corregir o mejorar aquello que requieran. ¿Qué acciones inmediatas tomará la SMV en este proceso? (JP) Según sus competencias, todos los componentes del Estado tienen que completar información en el memorándum inicial que será remitido a la OCDE. La SMV ya envió al Ministerio de Economía y Finanzas lo que le corresponde. Con la remisión de este documento, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se gatilla el inicio del proceso formal. El proceso empieza este 2023. ¿Cuándo se tendrían los cambios en el Código? (CDN) No es posible decir hoy lo que está bien o mal, este es un proceso que tomará entre tres y cinco años, pero será serio y riguroso; es el camino que siguen todos los países adheridos al Buen Gobierno Corporativo. (JP) Esto no durará menos de dos años y medio. La OCDE revisará que nuestro país esté cumpliendo los estándares que, según se espera, tiene un miembro de la organización. LEA TAMBIÉN OCDE sobre Perú: alta incertidumbre política y baja confianza empresarial limitan inversión

Entorno y características del mercado de valores local ¿El entorno político y económico local podrían ralentizar la integración de Perú a la OCDE? (CDN) El escenario macroeconómico local y del mundo, la incertidumbre, inflación, son factores que no ayudan al planeamiento a futuro; cada país debe tener una situación política y económica estable para incentivar inversión de largo plazo. ¿Cómo acogerse a estándares de Buen Gobierno Corporativo en este escenario? (CDN) El Buen Gobierno Corporativo juega un rol clave. Si las empresas se desempeñan bien y abren su accionariado, permiten el acceso a inversionistas que quieran financiar proyectos importantes en el largo plazo. En cuanto a financiamiento, ¿cómo observa el mercado de capitales peruano? (CDN) Tiene dos características relevantes. El tamaño, equivalente a la capitalización de mercado sobre el PBI del país, que es alrededor del 30%, mientras en Brasil representa el 50%. Un uso mayor del mercado de capitales puede ser muy útil para el sector corporativo. ¿Y la segunda? (CDN) Es la alta concentración de la propiedad de las empresas, un 70% en promedio. No necesariamente es una característica negativa, sin embargo, si la propiedad estuviera más abierta, los inversionistas institucionales, sobre todo extranjeros, tendrían más acceso a las empresas peruanas. Un mercado pequeño con mucha concentración corresponde a poca liquidez.