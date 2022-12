Se trata de las normas de análisis del impacto regulatorio, que se ha empezado a aplicar desde octubre del presente año.

Así lo señaló José Manuel Peschiera, superintendente de la SMV, quien refirió que los cambios que implica esta nueva metodología son muy relevantes y buscan mejorar la regulación del sector.

“Esto trae consigo una serie de tareas y un trabajo interno mucho más profundo y demandante que antes”, dijo durante su presentación en la XVII Convención de Finanzas y Mercado de Capitales 2022, organizado por Procapitales.

A partir del próximo año, la SMV ya no tendrá una agenda regulatoria sino una agenda temprana. “La agenda temprana no va a decir qué reglamento se va a modificar, sino que identificará los problemas públicos (del mercado de valores) y luego se verá si se necesita regulación o no, y se hará un análisis costo-beneficio”, detalló el superintendente.

Una vez que el directorio de la SMV apruebe la regulación, irá a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, la cual verificará que se haya cumplido con todas las fases de la nueva metodología.

Los gremios vinculados al mercado de valores tendrán hasta el 30 de diciembre para presentar a la SMV los problemas públicos que consideren relevantes para su mejora en el 2023, indicó Peschiera. La agenda regulatoria temprana se presentará el 30 de enero del siguiente año, añadió.

Aspectos regulatorios que se vienen

Asimismo, están en proceso de revisión dos reglamentos referidos a riesgo crediticio y gestión integral de riesgo, detalló Peschiera.

Un aspecto que será retador para la SMV es la regulación del proceso de integración regional de bolsas de valores. “No tenemos claro al 100% el panorama; en el camino irán saliendo las cosas porque es difícil prever el impacto que tendrá la integración de bolsas regionales”, apuntó.

Está previsto también la modificación de normas para prevenir el lavado de activos a través del mercado de capitales.

El regulador considera, además, elaborar un nuevo código ASG (factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo) y un reporte integrado.

La SMV está haciendo una pausa en lo que concierne al buen gobierno corporativo, a la espera de cambios en estándares internacionales que se están evaluando, precisó Peschiera.

Destacó que también se emitiría, en lo queda del 2022, una segunda norma de armonización normativa referida a los reglamentos para la supervisión, bajo un esquema modular, de las sociedades agentes de bolsa.