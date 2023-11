El ETF Global X MSCI Argentina, de US$ 78 millones, que cotiza bajo el símbolo ARGT, registró la semana pasada una entrada semanal de US$ 13 millones. Se trata de la segunda mayor entrada desde que se lanzó el fondo en 2011, superada solo por los US$ 16.7 millones que entraron a mediados de 2014.

Las señales de que el libertario podría ser más pragmático y apartarse de algunas de sus propuestas más controvertidas han impulsado un fuerte repunte de los activos argentinos, incluidos los bonos en dólares, los ADR y las acciones locales.

Luis Caputo, un veterano de Wall Street que encabeza el equipo de transición económica de Milei, dijo a banqueros que el nuevo Gobierno se concentrará en alcanzar un superávit fiscal el próximo año, informó Bloomberg News la semana pasada.

El ETF ARGT cerró el viernes en un máximo histórico, acumulando un alza de más 44% en lo que va del año.

Los inversores apuestan a que “Milei podrá corregir el déficit fiscal y los desequilibrios macroeconómicos reinantes”, señaló Juan Manuel Vázquez, operador de ventas de renta fija de la corredora Puente de Buenos Aires.

“Que este repunte se mantenga o se desvanezca en el futuro dependerá de que su Administración cumpla y recupere la confianza del mercado”, agregó.