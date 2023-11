El libertario Javier Milei, líder de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, se ha lanzado de lleno al complejo proceso de transición de cara a su investidura el próximo 10 de diciembre.

Sin embargo, la incertidumbre sigue primando entre los inversores, sobre todo porque Milei no termina de definir el armado de su Gobierno y, en particular, del equipo económico que deberá ejecutar el radical giro de rumbo propuesto por Milei durante la campaña, que incluye un ajuste fiscal de “shock”, la dolarización y el cierre del Banco Central.

En esta primera semana, la danza de nombres fue intensa y poco prolija, con designaciones luego revertidas y rumores sinfín, atravesados por la decisión de Milei de afianzar su alianza con otros sectores opositores, en particular con la más dura de Propuesta Republicana (Pro), liderada por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), y con el denominado peronismo federal que se ha opuesto al Gobierno de Fernández.

El eventual desembarco de Luis Caputo, exministro de Finanzas del Ejecutivo de Macri, como ministro de Economía del nuevo Gobierno es quizás una de las posibilidades que más ruido ha causado.

Si bien su designación no ha sido confirmada, Caputo se reunió con banqueros para explicarles las medidas que podría adoptar, al tiempo que economistas libertarios que no comparten los criterios del exministro macrista dieron el portazo al Ejecutivo que aún no está en funciones.

Otras designaciones pretendidas por Macri no estarían cerradas aún, lo que sería un factor de tensión entre Milei y el expresidente, quien dio un apoyo electoral clave al libertario de cara a la segunda vuelta con Massa.

Aún sin tener definido su equipo económico, Milei ya se dio la tarea de iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, al que Argentina adeuda unos US$ 46,000 millones.

El presidente electo mantuvo el viernes una conversación con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo, organismo que se comprometió a “apoyar los esfuerzos” para resolver los severos desequilibrios macroeconómicos de Argentina.

EN CORTO

Banco Central. El físico, matemático y economista argentino Demian Reidel confirmó que no será presidente del Banco Central de Argentina, cargo que le había ofrecido el presidente electo del país, Javier Milei.

“Para evitar especulaciones, quiero confirmar que en este momento no voy a ejercer la presidencia del Banco Central”, anunció.

Con información de EFE.