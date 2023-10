El oro subía a máximos de dos semanas el jueves, mientras el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaban debido al tono cauteloso de la Reserva Federal, a la espera de la publicación de las cifras de inflación de Estados Unidos que podría ofrecer nuevas señales sobre las tasas de interés.

El oro al contado subía un 0.4% a US$ 1,881 por onza a las 0951 GMT, su nivel más alto desde el 27 de septiembre. Los futuros del oro estadounidense ganaban un 0.4% a US$ 1,894.

Los precios del oro se han apreciado gracias a la caída de los rendimientos de los bonos, el tono más moderado de algunos miembros de la Reserva Federal y un elemento de compra de refugio seguro, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercados de CMC Markets, y añadió que “la tendencia sigue siendo de ganancias modestas hacia los US$ 1,900 la onza, con un soporte en los US$ 1,840”.

Las minutas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal mostraron que la creciente incertidumbre en torno a la trayectoria de la economía de Estados Unidos empujó a las autoridades a una nueva postura de cautela el mes pasado, una posición reafirmada por los altos funcionarios de la Fed en una serie de declaraciones de esta semana.

El índice del dólar y los retornos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantenían cerca de mínimos de dos semanas, lo que ayudaba al lingote, que no rinde intereses.

A la espera del IPC

La atención de los inversores se centra ahora en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, que se publicará a las 1230 GMT y que se espera que muestre una moderación de la inflación el mes pasado.

Los datos del miércoles mostraron que los precios al productor estadounidense aumentaron más de lo esperado en septiembre, pero las presiones inflacionarias subyacentes en la puerta de la fábrica siguieron disminuyendo.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado avanzaba un 0.4% a US$ 22.16 la onza, el platino subía un 0.2% a US$ 886.68, mientras que el paladio caía un 0.2% a US$ 1,165.17.