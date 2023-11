Los precios del oro subían el jueves, apoyados por un retroceso del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro, ya que los inversores apostaban a que la Reserva Federal de Estados Unidos podría haber concluido las subidas de tasas de interés después de que el banco central las mantuvo estables esta semana.

El oro al contado subía un 0.3% a US$ 1,987.90 la onza a las 0924 GMT. Los futuros del oro estadounidense ganaban un 0.5%, a US$ 1,996.40.

Los precios de los lingotes necesitan más o menos consolidarse un poco antes de poder seguir subiendo, porque la visión a largo plazo sigue siendo positiva, dijo Carlo Alberto De Casa, analista de mercado de Kinesis Money.

En línea con las expectativas de los analistas, la FED mantuvo las tasas sin cambios el miércoles, mientras las autoridades se esforzaban por determinar si las condiciones financieras podrían ser lo suficientemente restrictivas como para controlar la inflación.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores valoran en un 72% la posibilidad de que la Reserva Federal haga otra pausa en diciembre.

En respuesta, el índice dólar caía un 0.5%, lo que abarataba el oro para los tenedores de otras divisas, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidenses a 10 años también caía a mínimos de más de dos semanas.

La atención del mercado se centra ahora en el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos que se publicará el viernes, en busca de nuevas pistas sobre el rumbo de las tasas de interés de la Reserva Federal.

El oro, que se utiliza como cobertura frente a la incertidumbre política y económica, cruzó el nivel clave de los US$ 2,000 la onza la semana pasada, ya que los inversores se inclinaron por el lingote en medio de los crecientes disturbios en Oriente Medio.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.3% a US$ 23.04 la onza, el platino ganaba un 1% a US$ 929.53 y el paladio operaba estable en US$ 1,102.56.